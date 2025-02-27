Умерла звезда «Евротура» Мишель Трахтенберг

Умерла звезда «Евротура» Мишель Трахтенберг1
- 27.02.2025, 9:38
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Актрисе было всего 39 лет.
Американская актриса Мишель Трахтенберг, известная по ролям в сериалах «Баффи — истребительница вампиров» и «Сплетница», а также в фильме «Евротур», скончалась в возрасте 39 лет, пишет New York Post.
Ее тело было обнаружено утром 26 февраля 2025 года в квартире на Манхэттене. Недавно Трахтенберг перенесла трансплантацию печени. Причина ее смерти пока не разглашается, однако полиция не считает ее подозрительной.
В последние месяцы актриса публиковала в социальных сетях фотографии, на которых выглядела похудевшей и изможденной, что вызывало беспокойство у поклонников.
Мишель Трахтенберг родилась в Нью-Йорке в 1985 году; ее отец был родом из Германии, а мать — из СССР. В последние годы она реже появлялась на экранах, и в СМИ циркулировали слухи о ее проблемах со здоровьем.
Актриса не была замужем и не имела детей.