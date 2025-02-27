В минском кафе подают блины за 300 рублей 3 27.02.2025, 16:23

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И это лишь за 330 грамм продукта.

В понедельник началась масленичная неделя, и многие кафе и рестораны добавили блины в меню, но цены в одном кафе удивляют, пишет onliner.by.

В Cafe de Paris на улице Маркса в Минске в меню ввели сразу 7 блинных блюд. Главная роскошь — блины с черной икрой. За 330 грамм этого удовольствия придется выложить 300 рублей.

Если хочется взять что-то более скромное, можно остановить выбор на блинах с курицей, грибами и соусом марне — всего 22 рубля.

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