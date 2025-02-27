Politico: Путина ждет унизительное банкротство 2 27.02.2025, 18:35

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Почему Кремль хочет переговоров?

Финансовые проблемы России вынуждают Путина сесть за стол переговоров. Кремлю нужна передышка, чтобы сохранить экономику страны, пишет старший научный сотрудник по вопросам политики Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Агата Демараис для американского издания Politico (перевод — сайт Charter97.org):

— В преддверии возможной встречи президента США Дональда Трампа и Путина в ближайшие недели возникает вопрос, почему Москва именно сейчас демонстрирует готовность к завершению войны в Украине.

За три года конфликта Путин показал миру, что его не волнуют жертвы. Если Путин стремился установить в Киеве пророссийское правительство, то эта цель по-прежнему остается для него недостижимой. Однако есть третья, менее изученная гипотеза, объясняющая, почему российский правитель может наконец сесть за стол переговоров.

Москва вскоре может столкнуться с проблемами финансирования войны, считает ученый:

— Принято считать, что у России небольшой дефицит бюджета и низкий госдолг (около 20% ВВП), что создает впечатление стабильных финансовых показателей. Такое суждение справедливо для большинства экономик мира, но в случае с Россией есть важный нюанс: с западными санкциями, ограничивающими способность Москвы использовать международные долговые рынки, Кремль ограничил пространство для маневра для финансирования своего небольшого, но тем не менее реального дефицита бюджета.

Исключив внешний долг из уравнения, Москва изначально рассчитывала на план «B» — заставить российские банки покупать государственные облигации. Эта стратегия работала в 2022 и 2023 годах, но трещины начали появляться в прошлом году.

Оказавшись под двойным давлением Кремля — предоставлять оборонным предприятиям сотни миллиардов дешевых кредитов, а также скупать огромные объемы государственных облигаций — российские банки испытывают такой дефицит ликвидности, что теперь не спешат наращивать задолженность. В конце прошлого года Кремлю пришлось отменить несколько аукционов внутреннего долга из-за отсутствия покупателей. Внутренние займы не сработали, Москва переключилась на план «С»: использование резервов Фонда национального благосостояния России (ФНБ).

На бумаге это выглядит как разумная стратегия, пишет автор:

— В начале 2022 года ликвидные резервы составляли почти 10 триллионов рублей (около 110 миллиардов долларов). В Москве решили, что этого достаточно для покрытия дефицита военного бюджета на несколько лет. Однако даже самые большие сбережения в конечном итоге иссякают, и через три года после начала конфликта ликвидные резервы ФНБ уже сократились примерно на 60 процентов.

И теперь в Москве решили, что этот финансовый год будет трудным. В январе месячный дефицит бюджета страны оказался примерно на 45 процентов выше целевого показателя на 2025 год.

Это тревожные цифры для Москвы, убеждена Агата Демараис:

— Если расходы бюджетных средств останутся на январском уровне в течение оставшейся части года, резервы ФНБ могут испариться всего за три месяца. Даже если этого не произойдет — что более вероятно — 2025 год, скорее всего, станет последним годом, когда Москва сможет полностью покрыть свой дефицит бюджета из этих сбережений.

Что произойдет, если у России закончатся деньги для финансирования дефицита бюджета:

— Поскольку российские банки задыхаются от долгов, внутренний дефолт вполне может спровоцировать полномасштабный финансовый кризис. Если это произойдет, Кремлю будет трудно поддержать свой банковский сектор. Поскольку резервы ФНБ иссякают, не будет денег для для рекапитализации. Российская экономика рухнет стремительно, как карточный домик.

С финансовой точки зрения, у России заканчивается время. Плана «Д» для финансирования дефицита бюджета нет, что вызывает сомнения в способности Кремля финансировать войну. С этой точки зрения фискальная передышка вполне может быть тем, что Путин действительно ищет в переговорах с США, будь то смягчение санкций (например, ослабление ограничений США на экспорт внешнего долга России) или пауза в конфликте (что позволит Москве пополнить свою казну за счет сокращения военных расходов).

Еще в сентябре 2024 года начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов предсказывал, что погрязнув в экономических проблемах, Москва попытается силой положить конец войне в 2025 году. Теперь эти слова могут оказаться пророческими.

Причина, по которой Путин может быть готов к переговорам, удивительно проста: он хочет избежать унизительного банкротства.

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