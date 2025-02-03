Повышение ставок Петр Олещук

3.02.2025, 14:29

Петр Олещук

Дойдет ли до торговой войны?

Дания начинает масштабное укрепление обороны в арктическом регионе. Правительство вместе с властями Гренландии и Фарерских островов выделят на эти нужды более 2 миллиардов долларов. Эта программа становится заметным ответом Дании на растущие геополитические риски и претензии других государств на арктические территории.

Претензии США на Гренландию не новы. В 2019 году президент Дональд Трамп выдвигал идею покупки этого острова, вызвав возмущение Копенгагена. Аргументы США были одновременно экономическими и военными: Гренландия обладает богатыми природными ресурсами, такими как редкоземельные металлы, и является важным форпостом на пути между Америкой и Европой.

США стремятся расширить своё влияние в Арктике, где сталкиваются интересы многих держав, включая Россию и Китай. Но и Дания не собирается отказываться от своих территорий. Правительство активно инвестирует в развитие военного присутствия в Арктике, что становится ответом на растущее давление Вашингтона. Недавно было объявлено о закупке новых патрульных кораблей, развертывании дополнительных военных подразделений и модернизации инфраструктуры в регионе.

Вашингтон может продолжать оказывать давление на Данию через экономические и дипломатические инструменты. Среди возможных механизмов давления – снижение инвестиций, введение торговых барьеров или даже поддержка автономистских движений в Гренландии. Однако Копенгаген также имеет рычаги влияния, такие как блокирование военных инициатив США в регионе, ограничение доступа американских компаний к арктическим ресурсам и более тесное сотрудничество с другими европейскими странами.

В случае торгового конфликта между Данией и США на кону окажутся ключевые датские компании. Maersk, крупнейший в мире судоходный гигант, играет важную роль в глобальных цепочках поставок, в том числе для американских компаний. Введение санкций или ограничений на логистические операции Maersk может негативно сказаться на международной торговле, но также ударит и по американским импортерам.

Другой важный игрок – фармацевтическая компания Novo Nordisk, которая является мировым лидером в производстве инсулина и других медицинских препаратов. Если США попытаются ввести торговые ограничения против Дании, это может вызвать дефицит жизненно важных лекарств, что сделает санкции политически рискованными для Вашингтона.

Франция также начала проявлять интерес к усилению своего присутствия в Арктике. Недавно президент Эммануэль Макрон заявил о готовности направить французских военных в Гренландию в случае усиления давления на Данию. Париж рассматривает этот шаг как часть более широкой стратегии по укреплению европейской обороны и независимости от США в вопросах безопасности.

Размещение французских войск в Гренландии может стать дополнительным сдерживающим фактором против возможного усиления американского влияния в регионе. Кроме того, это усилило бы позиции ЕС в Арктике, позволяя Франции и другим европейским странам активнее участвовать в геополитической игре.

Решение Дании инвестировать более 2 миллиардов долларов в арктическую оборону подчеркивает важность региона в глобальной геополитике. Конфликт интересов между Данией и США вокруг Гренландии продолжает набирать обороты, и Копенгаген ищет способы сохранить суверенитет над этой территорией. Таким образом, противостояние за Арктику выходит за рамки двусторонних отношений Дании и США, становясь частью более широкого геополитического расклада с участием ЕС, НАТО и других ключевых игроков.

По поводу дальнейшего развития событий, то пока что выглядит вероятным как усиление эскалации, так и приход к некоему компромиссу, который бы Трамп смог «подать» избирателям как собственную победу.

Сейчас Трамп выглядит максимально серьезным, и не отказывается от своих претензий, но это вполне может быть традиционное повышение ставок перед сложными переговорами, чтобы «осадить» визави, выторговав тем самым максимально-выгодные для себя условия. Например, в виде расширения военного и экономического присутствия США на крупнейшем острове современного мира. Или в плане постепенного движения Гренландии к независимости, что и так является очевидной конечной целью гренландского самоуправления, которое и так уже имеет большинство государственных атрибутов и рано или поздно Гренландия должна так или иначе сепарироваться от Дании из-за причин как исторического, социально-экономического так и географического характера.

Пока что мир с ужасом наблюдает за тем, что потенциально могло бы перерасти в вооруженный конфликт двух стран НАТО, что кажется тотальным разрушением всех основ современного «Запада». Впрочем, и здесь тоже нет ничего принципиально-нового, ведь такие «старые» члены НАТО как Греция и Турция неоднократно приближались очень плотно к возможному военному конфликту.

В данном случае до войны вряд ли дойдет. У стран более чем достаточно политических, экономических и дипломатических механизмов для осуществления давления. Да и не нужна никому сейчас война за Гренландию. Разве что – торговая, которая завершится новыми тарифами, пошлинами и обсуждением взаимных «законных интересов». Все-таки, сравнивая Трампа и Путина, не стоит излишне увлекаться подобными сравнениями, путая наглость бизнесмена и бесцеремонность имперского фанатика.

Петр Олещук, доктор политических наук, профессор КНУ имени Тараса Шевченко, специально для сайта Charter97.org

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com