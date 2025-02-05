«У меня из-за уроков истории это ассоциируется с августовским путчем 91 года»1
- 5.02.2025, 20:51
Гомельские школьники исполнили «Лебединое озеро» и стали звездами в соцсетях.
В TikTok завирусился ролик, который был снят во время конкурса «Марафон талантов» в гимназии № 51 Гомеля. Пользователей впечатлила группа парней, которые исполнили на сцене танец маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро», заметили «Сильные Новости».
«Таких выступлений мы заслужили», — прокомментировала автор видео.
Судя по комментариям, на сцену в балетных пачках вышли ученики десятого класса. Какие оценки жюри получил номер, неизвестно, но ролик в TikTok собрал почти миллион просмотров и более 3,5 тысячи комментариев.
Некоторые пользователи похвалили артистизм «черного лебедя» и удивились черным пуантам (или носкам) на крайнем «лебеде» слева, в остальном одетом во все белое.
Многих интересовало, «как их уговорили на это» и «что им за это пообещали». Были версии, что подростки «проиграли спор с трудовиком» или что имел место «шантаж однозначно», но автор заверила, что старшеклассники сами предложили выступить с таким номером.
«Можно мне таких же одноклассников», — попросил один комментатор.
«Я бы с ними за компанию пошел по-дружески», — заявил другой.
А третий признался: «У меня из-за уроков истории это ассоциируется с августовским путчем 91 года».