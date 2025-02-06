Азербайджан заявил об отправке РФ ноты о закрытии «Русского дома» 6.02.2025, 16:28

Пропагандистское учреждение нарушало законодательство страны.

Баку 3 февраля 2025 года направил Москве ноту о прекращении деятельности «Русского дома», сообщил МИД Азербайджана.

В ведомстве утверждают, что «Русский дом» — представительство «Россотрудничества» в Азербайджане — не зарегистрирован как юридическое лицо, а организация «серьезно нарушила законодательство» страны.

Баку ожидает, что российская сторона после отправки ноты предпримет соответствующие меры в этом направлении.

Отношения между Москвой и Баку стали напряженными после крушения самолета азербайджан

ской авиакомпании AZAL, летевшего в Грозный. В конце декабря Ильхам Алиев обвинил Россию в катастрофе и повторил свои утверждения в начале января: «Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджан

ские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения».

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