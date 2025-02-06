Азербайджан заявил об отправке РФ ноты о закрытии «Русского дома»
- 6.02.2025, 16:28
Пропагандистское учреждение нарушало законодательство страны.
Баку 3 февраля 2025 года направил Москве ноту о прекращении деятельности «Русского дома», сообщил МИД Азербайджана.
В ведомстве утверждают, что «Русский дом» — представительство «Россотрудничества» в Азербайджане — не зарегистрирован как юридическое лицо, а организация «серьезно нарушила законодательство» страны.
Баку ожидает, что российская сторона после отправки ноты предпримет соответствующие меры в этом направлении.
Отношения между Москвой и Баку стали напряженными после крушения самолета азербайджан
ской авиакомпании AZAL, летевшего в Грозный. В конце декабря Ильхам Алиев обвинил Россию в катастрофе и повторил свои утверждения в начале января: «Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджан
ские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения».