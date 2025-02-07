«У того, кто ставил эти цены, все в порядке с головой?» 7.02.2025, 14:52

Белорусы удивились стоимости брендовых вещей в магазине одного из райцентров.

В TikTok рассказали, где в Слуцке можно купить брендовую одежду и обувь — в отделе конфиската в местном универмаге. Правда, многим зрителям видео товар показался весьма дорогим, пишет «Зеркало».

Одежда «известных в мире брендов по сладкой цене» продается в отделе конфиската в универмаге «Слуцк». Напомним, недавно мы писали об этом магазине — ранее он был довольно успешным, в его подчинении было много торговых точек, а сейчас «Слуцк» в долгах, и его имущество распродается с молотка. Предприятием руководит экс-сенатор Наталья Блахина, которая продает дом в Минске за 1,35 млн долларов.

Блогерша рассказала в TikTok о ценах на некоторые товары из конфиската. Так, для женщин предлагались полушубки и шуба из искусственного меха стоимостью 579 рублей, трикотажные безрукавки разных цветов по 141 рублю, сшитые из одинаковой ткани блузка и юбка макси за 82 и 138 рублей соответственно, также длинное платье за 183 рубля, пальто без рукавов за 294 рубля, джинсы за 316 рублей.

В продаже было много женской одежды на лето. Например, легкие брюки (за 112, 248 и 295 рублей), рубашки за 121 рубль, платья «универсальные» за 96 и 119 рублей, юбки за 234 рубля.

На витринах имелось много женских сумок, самая дешевая — объемный шопер за 225 рублей, самая дорогая стоила 2570 рублей — небольшая на длинном ремешке.

Также авторка показала мужские костюмы, один стоил 4960 рублей, второй — 259 рублей.

Имелась и обувь: кроссовки за 559 рублей, зимние мужские ботинки разных размеров за 726 рублей, туфли мужские за 845 рублей, шлепанцы больших размеров за 158 рублей. Также было несколько моделей солнечных очков — одни стоили, к примеру, 683 рубля. В продаже также имелись мужские и женские кепки, в ролике показали стоимость одной — 299 рублей.

Тиктокерша называла некоторые бренды, указанные на ценниках: Patrizia Pepe, Baldinini, Valentino, PierAntonioGaspari, Prada, Versace. Однако отметим, что в видео нет подтверждений того, что в «Слуцке» представлены оригинальные вещи, а не поддельные.

В комментариях под роликом зрители оставляли возмущенные комментарии — люди считают, что цены совсем не «сладкие», а высокие.

Вот некоторые отзывы от пользователей TikTok:

«Цены в самый раз для Слуцка. Купила сумочку, и целый месяц свободна».

«Бесплатно у людей отжали, а продают втридорога».

«Цены как крыло от самолета».

«150 рублей шлепки!»

«Цены загнули, как будто сами за кордон за товаром съездили».

«Покупатели дерутся за возможность купить».

«У того, кто ставил эти цены, все в порядке с головой? Это конфискат, уже должно быть дешевле».

«Одежда ужас, все старомодное, а цены — уже вообще чокнулись».

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