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Почему хочется соленого: семь причин

  • 9.02.2025, 14:26
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Почему хочется соленого: семь причин

Это может указывать на серьезные сбои в организме.

Организму человека нужна соль, ведь без него он не может нормально функционировать. Но иногда соленой пищи хочется слишком сильно. И это может указывать на проблемы со здоровьем. Почему хочется соленого – читайте в материале ТСН.

Вы всегда пытались снизить количество употребления соли в ежедневном рационе. Но вдруг ощутили сильное влечение к соленой пище?

Возможно, у вас возникло одно из таких нарушений в работе организма.

Дисбаланс минеральных веществ – желание употреблять больше соленой пищи может указывать на низкий уровень натрия в организме. Также человек будет ощущать сильную усталость, тошноту, быструю утомляемость, головные боли, спутанность сознания и частые перепады настроения. В запущенных случаях больной может даже терять сознание.

Обезвоживание – если вашему организму не хватает воды, вам может хотеться именно «соленого». Есть и другие признаки такого состояния: перепады настроения, сильная жажда, раздражительность, головокружение, холодная и влажная кожа, спазмы и судороги мышц, уменьшение количества мочи, учащенный пульс.

Синдром Барттера – он возникает от рождения. При таком состоянии из организма вместе с мочой очень быстро выводится весь натрий. Дополнительные симптомы синдрома: слабость мышц, гипотомия, небольшой вес, спазмы мышц, камни в почках, чрезмерное мочеиспускание, запоры.

Болезнь Аддисона – это заболевание, когда надпочечники не могут вырабатывать достаточное количество гормонов, поэтому человеку хочется съесть что-то соленое. Также другие симптомы этой болезни: быстрая утомляемость, упадок сил, потеря аппетита, бледная кожа, гипотомия, язвы во рту, диарея, темные пятна на коже.

Токсикоз во время беременности — из-за токсикоза и диареи у беременных появляется обезвоживание, которое ведет к желанию съесть что-то соленое.

Стресс – когда организм испытывает стресс, то повышает уровень гормона кортизола. Получая соленые продукты, тело пытается избавиться от стресса. По данным некоторых исследований, те люди, у которых высокий уровень натрия в организме, в период стресса имеют небольшое количество кортизола.

Предменструальный синдром у женщин – одним из признаков ПМС является желание есть соленую пищу. А еще во время предменструального синдрома у женщин появляются следующие симптомы: вздутие живота, бессонница, частое изменение настроения.

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