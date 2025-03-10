The Ring обновил рейтинг лучших боксеров мира
- 10.03.2025, 22:08
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Первое место занимает украинский боксер.
Александр Усик сохранил первое место в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории (P4P) по версии журнала The Ring.
Усик возглавил рейтинг после победы над Тайсоном Фьюри в мае 2024 года. В декабре украинец победил британца в реванше.
На втором месте — абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ. Тройку лидеров замкнул чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе американец Теренс Кроуфорд.
Чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис после ничейного результата в поединке против Ламонта Роуча покинул топ-10.
Рейтинг P4P:
1. Александр Усик
2. Наоя Иноуэ
3. Теренс Кроуфорд
4. Дмитрий Бивол
5. Артур Бетербиев
6. Джесси Родригес
7. Сауль Альварес
8. Джунто Накатани
9. Девин Хейни
10. Давид Бенавидес