The Ring обновил рейтинг лучших боксеров мира 10.03.2025, 22:08

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Александр Усик

Первое место занимает украинский боксер.

Александр Усик сохранил первое место в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории (P4P) по версии журнала The Ring.

Усик возглавил рейтинг после победы над Тайсоном Фьюри в мае 2024 года. В декабре украинец победил британца в реванше.

На втором месте — абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ. Тройку лидеров замкнул чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе американец Теренс Кроуфорд.

Чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис после ничейного результата в поединке против Ламонта Роуча покинул топ-10.

Рейтинг P4P:

1. Александр Усик

2. Наоя Иноуэ

3. Теренс Кроуфорд

4. Дмитрий Бивол

5. Артур Бетербиев

6. Джесси Родригес

7. Сауль Альварес

8. Джунто Накатани

9. Девин Хейни

10. Давид Бенавидес

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