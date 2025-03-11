Дроны массированно атаковали Москву и Подмосковье

Дроны массированно атаковали Москву и Подмосковье17
- 11.03.2025, 8:17
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Есть разрушения.
В ночь на 11 марта россияне услышали звуки взрывов. Дроны массированно атаковали как минимум Москву, Подмосковье, Рязань и Курск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Есть информация, что в Рязани мог быть атакован военный объект, а в Москве закрыли аэропорты.
Закрытие аэропортов в Москве и звуки взрывов в Подмосковье
Примерно в 03:30 мер Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО было якобы уничтожено 6 дронов в Раменском городском округе.
В 04:24 по местному времени в Росавиции заявили, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, введены временные ограничения на работу московского аэропорта «Жуковский». Через некоторое время в список добавился аэропорт «Домодедово» и «Стригино» (второй в городе Нижний Новгород).
После этого Собянин сообщил, что в городских округах Домодедово и Раменское было сбито еще 4 БпЛА. Но в 04:13 канал «Осторожно новости» утверждает, что сбито уже 11 беспилотников.
Атака на Москву
Неизвестные дроны продолжили утром атаковать Подмосковье и Москву, в результате чего есть ряд повреждений. В частности:
около 5 утра беспилотник влетел в многоэтажный дом Раменском. В квартире на последнем этаже водник пожар. Предварительно, никто не пострадал;
дроны повредили несколько многоэтажек в Видном. В крыше одной из них беспилотник пробил большую дыру;
один из БпЛА врезался в частный дом в коттеджном поселке Высокий Берег;
обломки одного из дронов повредили многоэтажный дом на Домодедовской улице в Москве;
в Домодедово обломки беспилотника упали на парковку «Мираторга». Там начался сильный пожар, повреждены более 20 авто;
обломки БпЛА упали в районе ж/д станции Домодедово, повредив часть полотна. В связи с этим отсутствует движение поездов в Москву и область на этом участке.
Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин отчитался, что ПВО якобы сбили 69 беспилотников, которые летели в сторону столицы РФ.
Также известно, что на прием и вылет самолетов закрыты аэропорты «Шереметьево» (Подмосковье) и «Внуково» (Москва).
Атака дронов на Рязань
По состоянию на 04:11 по киевскому времени, канал SHOT писал, что от 10 до 17 взрывов было слышно над городом Рязань в районе Дягилево. Перед этим, по словам россиян, они слышали характерный звук полета дрона.
Вскоре канал ASTRA тоже написал о звуках взрывов в Рязани. Ссылаясь на слова жителей, утверждалось, что беспилотники атакуют военный аэродром «Дягилево». Однако никакой официальной информации о последствиях атаки пока не было.
Звуки взрывов в Курской области
С момента наступления новых суток россияне жаловались на звуки взрывов в Курске и Курчатове Курской области. Во втором случае, как утверждалось, обломки одного из БпЛА упали на землю, в результате чего возник пожар (горел, вероятно, лишь обломок дрона).