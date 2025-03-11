Дроны массированно атаковали Москву и Подмосковье 17 11.03.2025, 8:17

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Коллаж: Focus.ua

Есть разрушения.

В ночь на 11 марта россияне услышали звуки взрывов. Дроны массированно атаковали как минимум Москву, Подмосковье, Рязань и Курск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Есть информация, что в Рязани мог быть атакован военный объект, а в Москве закрыли аэропорты.

Закрытие аэропортов в Москве и звуки взрывов в Подмосковье

Примерно в 03:30 мер Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО было якобы уничтожено 6 дронов в Раменском городском округе.

В 04:24 по местному времени в Росавиции заявили, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, введены временные ограничения на работу московского аэропорта «Жуковский». Через некоторое время в список добавился аэропорт «Домодедово» и «Стригино» (второй в городе Нижний Новгород).

После этого Собянин сообщил, что в городских округах Домодедово и Раменское было сбито еще 4 БпЛА. Но в 04:13 канал «Осторожно новости» утверждает, что сбито уже 11 беспилотников.

Атака на Москву

Неизвестные дроны продолжили утром атаковать Подмосковье и Москву, в результате чего есть ряд повреждений. В частности:

около 5 утра беспилотник влетел в многоэтажный дом Раменском. В квартире на последнем этаже водник пожар. Предварительно, никто не пострадал;

дроны повредили несколько многоэтажек в Видном. В крыше одной из них беспилотник пробил большую дыру;

один из БпЛА врезался в частный дом в коттеджном поселке Высокий Берег;

обломки одного из дронов повредили многоэтажный дом на Домодедовской улице в Москве;

в Домодедово обломки беспилотника упали на парковку «Мираторга». Там начался сильный пожар, повреждены более 20 авто;

обломки БпЛА упали в районе ж/д станции Домодедово, повредив часть полотна. В связи с этим отсутствует движение поездов в Москву и область на этом участке.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин отчитался, что ПВО якобы сбили 69 беспилотников, которые летели в сторону столицы РФ.

Также известно, что на прием и вылет самолетов закрыты аэропорты «Шереметьево» (Подмосковье) и «Внуково» (Москва).

Атака дронов на Рязань

По состоянию на 04:11 по киевскому времени, канал SHOT писал, что от 10 до 17 взрывов было слышно над городом Рязань в районе Дягилево. Перед этим, по словам россиян, они слышали характерный звук полета дрона.

Вскоре канал ASTRA тоже написал о звуках взрывов в Рязани. Ссылаясь на слова жителей, утверждалось, что беспилотники атакуют военный аэродром «Дягилево». Однако никакой официальной информации о последствиях атаки пока не было.

Звуки взрывов в Курской области

С момента наступления новых суток россияне жаловались на звуки взрывов в Курске и Курчатове Курской области. Во втором случае, как утверждалось, обломки одного из БпЛА упали на землю, в результате чего возник пожар (горел, вероятно, лишь обломок дрона).

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