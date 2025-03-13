У российского вице-премьера нашли VIP-склеп под Москвой

У российского вице-премьера нашли VIP-склеп под Москвой2
- 13.03.2025, 17:17
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Он находится под храмовым комплексом.
Возле подмосковного поселка Пирогово строят храмовый комплекс Покрова Пресвятой Богородицы с VIP-склепом для попечителей и вертолетной площадкой, выяснили журналисты «Системы».
Бенефициаром проекта является вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Комплекс располагается на шести гектарах вблизи Клязьминского водохранилища. Он вмещает два храма: основной на 400 прихожан и крестильный с купелью, духовно-просветительский центр, игровую площадку для детей и парковку на 90 машин.
Строительство началось еще в 2020 году, однако о VIP-склеп выяснилось только сейчас. Под основным храмом спроектировали подземный некрополь с усыпальницами для состоятельных жертвователей.
Сам поселок Пирогово, расположенный вблизи Мытищ, фактически принадлежит Мантурову, однако формально он записан на близкую к вице-премьеру группу «Гута».