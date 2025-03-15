Трамп подписал указ о ликвидации федерального агентства, которое руководит «Голосом Америки» и «Радио Свобода»1
- 15.03.2025, 12:58
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Под приказ попали еще шесть организаций.
Президент США Дональд Трамп 14 марта подписал указ о ликвидации семи федеральных агентств, которые определены «ненужными», сообщается на сайте Белого дома.
Среди них — Агентство глобальных медиа, которое руководит проектами «Радио Свобода» и «Голос Америки», сообщает «Суспільне».
Также в приказе Трампа указаны следующие организации:
Федеральная служба посредничества и примирения;
Международный научный центр им. Вудро Вильсона Смитсоновского института;
Институт музейных и библиотечных услуг;
Межведомственный совет США по вопросам бездомности;
Фонд финансовых учреждений развития общин;
Агентство по развитию бизнеса меньшинств.
В документе сказано, что руководители этих организаций должны в течение семи дней подать отчет о подтверждении соблюдения приказа и объяснить, какие функции государственного учреждения, если таковые имеются, законодательно необходимы и в каком объеме.