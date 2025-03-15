Минчанка пришла в химчистку и узнала, что бабушка оставила ей наследство 14 15.03.2025, 14:55

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В подушке нашли четыре тысячи долларов.

В Минске девушка принесла в клининговую компанию подушку для чистки, а работники обнаружили в ней сверток с более чем четырьмя тысячами долларов — наследство от бабушки. «Лунинецкие новости» узнали, что было дальше.

История, достойная Ильфа и Петрова, на днях произошла в Минске. Только спрятано наследство было не в одном из двенадцати стульев знаменитого гарнитура, а в обычной подушке.

Как рассказал хозяин одной из столичных фирм по чистке подушек, такого в его 18-летней практике еще не встречалось. При обработке перьев находили всякое: скрепки, гвозди, булавки. Но чтобы сразу более четырех тысяч долларов, завернутых в пакет, — не случалось.

— У меня и в мыслях не возникло присвоить деньги себе, — говорит мужчина. — Сразу же отдал находку клиентке. Девушка была в изумлении и восторге. Она рассказала, что подушка принадлежала ее бабушке, которая в прошлом году умерла. Старушка намекала внучке, что, мол, оставила для тебя наследство, а где, не уточнила. И вот тут такой сюрприз.

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