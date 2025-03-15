Минчанка пришла в химчистку и узнала, что бабушка оставила ей наследство

Минчанка пришла в химчистку и узнала, что бабушка оставила ей наследство14
- 15.03.2025, 14:55
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В подушке нашли четыре тысячи долларов.
В Минске девушка принесла в клининговую компанию подушку для чистки, а работники обнаружили в ней сверток с более чем четырьмя тысячами долларов — наследство от бабушки. «Лунинецкие новости» узнали, что было дальше.
История, достойная Ильфа и Петрова, на днях произошла в Минске. Только спрятано наследство было не в одном из двенадцати стульев знаменитого гарнитура, а в обычной подушке.
Как рассказал хозяин одной из столичных фирм по чистке подушек, такого в его 18-летней практике еще не встречалось. При обработке перьев находили всякое: скрепки, гвозди, булавки. Но чтобы сразу более четырех тысяч долларов, завернутых в пакет, — не случалось.
— У меня и в мыслях не возникло присвоить деньги себе, — говорит мужчина. — Сразу же отдал находку клиентке. Девушка была в изумлении и восторге. Она рассказала, что подушка принадлежала ее бабушке, которая в прошлом году умерла. Старушка намекала внучке, что, мол, оставила для тебя наследство, а где, не уточнила. И вот тут такой сюрприз.
@lnc.by В Минске работники фирмы услуг по чистке нашли в подушке более 4 тысяч долларов и обрадовали хозяйку заказа. История, достойная Ильфа и Петрова, на днях произошла в Минске. Только спрятано наследство было не в одном из двенадцати стульев знаменитого гарнитура, а в обычной подушке. Как рассказал хозяин фирмы услуг "Пушинка" по чистке подушек на выезде Ренат, который в# данном бизнесе работает уже на протяжении 18 лет, такого в его практике еще не встречалось. Находить приходилось при обработке перьев всякое: скрепки, гвозди, булавки, но, чтобы сразу более 4 тысяч долларов США, завернутых в пакет, – не случалось. - У меня и в мыслях не возникло присвоить деньги себе, - говорит Ренат. – Сразу же отдал находку клиентке. Девушка была в изумлении и в восторге. Она рассказала, что подушка принадлежала ее бабушке, которая в прошлом году умерла. Старушка намекала внучке, что, мол, оставила для тебя наследство, а где не уточнила. И вот тут такой сюрприз. #минск #барановичи #пинск #лунинец #микашевичи #брест #гомель #могилев #мозырь #житковичи #микашевичи #гомель #гомель #лунинец #ганцевичи #столин #ивацевичи #кобрин #ляховичи ♬ оригинальный звук - Новости