Макрон: Европа может ввести войска в Украину без согласия России
- 15.03.2025, 23:27
Президент Франции также анонсировал дополнительные поставки Киеву истребителей Mirage 2000.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что стран Европы могут выслать в Украину миротворческие силы, если Киев направит соответствующий запрос.
В интервью газете Le Parisien Макрон добавил, что мнение России при этом не будет учитываться.
«Украина — суверенная страна. Если она попросит союзные войска о присутствии на своей территории, то это не России решать, соглашаться или нет», — сказал Макрон в интервью газете Le Parisien.
Кроме того, Макрон упомянул возможность дополнительной поддержки Украины через поставки истребителей Mirage 2000.