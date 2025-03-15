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Макрон: Европа может ввести войска в Украину без согласия России

  • 15.03.2025, 23:27
Макрон: Европа может ввести войска в Украину без согласия России
Эмманюэль Макрон

Президент Франции также анонсировал дополнительные поставки Киеву истребителей Mirage 2000.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что стран Европы могут выслать в Украину миротворческие силы, если Киев направит соответствующий запрос.

В интервью газете Le Parisien Макрон добавил, что мнение России при этом не будет учитываться.

«Украина — суверенная страна. Если она попросит союзные войска о присутствии на своей территории, то это не России решать, соглашаться или нет», — сказал Макрон в интервью газете Le Parisien.

Кроме того, Макрон упомянул возможность дополнительной поддержки Украины через поставки истребителей Mirage 2000.

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