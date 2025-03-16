закрыть
16 марта 2025, воскресенье, 18:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые рассказали о пользе игр с собаками

2
  • 16.03.2025, 18:08
Ученые рассказали о пользе игр с собаками

Достаточно 15 минут в день.

Группа ученых из Чиангмайского университета в Таиланде обнаружила, что 15 минут игры с собакой в день уменьшают уровень гормона стресса кортизола, снижают частоту сердечных сокращений и уменьшают общее самочувствие. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

В эксперименте участвовали 122 студента и шесть дружелюбных собак (пять чихуахуа и одна шетландская овчарка). Питомцы не были сертифицированы для терапевтической работы, что делает результаты особенно интересными.

Участники заполнили анкеты для оценки уровня стресса, измерили артериальное давление и пульс, а также сдали образцы слюны для анализа уровня кортизола. Затем они провели 15 минут с собаками, играя, гладя их или просто наблюдая за ними. После этого молодые люди прошли повторные тесты, чтобы оценить изменения в их состоянии.

Оказалось, что уровень стресса у добровольцев снизился на 33,5%. У людей также нормализовались показатели частоты пульса и уровня кортизола.

Игры оказали положительное влияние и на собак, уменьшив уровень кортизола. Эффект сохранялся через неделю после взаимодействия.

Исследование подчеркивает, что даже собаки без специальной подготовки могут оказывать терапевтическое воздействие на людей. Это особенно актуально в ситуациях, когда доступ к профессиональным терапевтическим собакам ограничен.

«Эти результаты способствуют нашему пониманию благотворного влияния взаимодействия человека и собаки на уровень стресса у людей и подчеркивают важность устранения стресса как у людей, так и у животных», — заключили исследователи.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко и его скамеечка
Лукашенко и его скамеечка Ирина Халип
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы Леонид Невзлин
Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич