Ученые рассказали о пользе игр с собаками 2 16.03.2025, 18:08

Достаточно 15 минут в день.

Группа ученых из Чиангмайского университета в Таиланде обнаружила, что 15 минут игры с собакой в день уменьшают уровень гормона стресса кортизола, снижают частоту сердечных сокращений и уменьшают общее самочувствие. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

В эксперименте участвовали 122 студента и шесть дружелюбных собак (пять чихуахуа и одна шетландская овчарка). Питомцы не были сертифицированы для терапевтической работы, что делает результаты особенно интересными.

Участники заполнили анкеты для оценки уровня стресса, измерили артериальное давление и пульс, а также сдали образцы слюны для анализа уровня кортизола. Затем они провели 15 минут с собаками, играя, гладя их или просто наблюдая за ними. После этого молодые люди прошли повторные тесты, чтобы оценить изменения в их состоянии.

Оказалось, что уровень стресса у добровольцев снизился на 33,5%. У людей также нормализовались показатели частоты пульса и уровня кортизола.

Игры оказали положительное влияние и на собак, уменьшив уровень кортизола. Эффект сохранялся через неделю после взаимодействия.

Исследование подчеркивает, что даже собаки без специальной подготовки могут оказывать терапевтическое воздействие на людей. Это особенно актуально в ситуациях, когда доступ к профессиональным терапевтическим собакам ограничен.

«Эти результаты способствуют нашему пониманию благотворного влияния взаимодействия человека и собаки на уровень стресса у людей и подчеркивают важность устранения стресса как у людей, так и у животных», — заключили исследователи.

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