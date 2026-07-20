Мадрид готовится к встрече чемпионов 20.07.2026, 16:27

По данным властей, на улицы выйдет миллион человек.

Испания готовится к грандиозному празднованию после победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу. В финале в Нью-Джерси команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Аргентину со счетом 1:0 благодаря голу Феррана Торреса в дополнительное время и завоевала второй в истории мировой титул после триумфа 2010 года, пишет Yahoo Sports (перевод — сайт Charter97.org).

По данным властей, на улицы Мадрида выйдет около миллиона человек. Сборную встретят король Филипп VI, а затем футболисты проедут по столице на открытом автобусе до площади Сибелес, где состоится главная церемония чествования чемпионов.

Испанская пресса восторженно оценила выступление команды. Газета Marca пишет, что сборная полностью контролировала ход финала, а Аргентина выглядела «беспомощной». Издание также назвало новых чемпионов «королями на все времена».

Победный мяч забил вышедший на замену Ферран Торрес. После финального свистка он заявил: «Это не мой гол, это гол 47 миллионов человек».

Ради обеспечения безопасности вдоль маршрута парада будут дежурить более двух тысяч полицейских и сотни сотрудников гражданской гвардии.

Праздник омрачила трагедия в городе Сьюдад-Родриго, где во время стихийных торжеств погиб 13-летний подросток — на него обрушился фонтан, на который забрались болельщики.

Тем временем в Буэнос-Айресе поклонники аргентинской сборной готовятся встретить команду, для которой мечта о четвертом титуле чемпиона мира завершилась поражением в финале.

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