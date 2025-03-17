Путин годами разрушал экономику России 6 17.03.2025, 14:18

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Страна практически пришла к точке невозврата.

Сейчас Россия, благодаря поддержке президента США Дональда Трампа, может вернуться в мировую экономику, но действия объединенного западного мира за все это время привели страну практически к точке невозврата.

Об этом в колонке для «NV Бізнес» пишет президент TERWIN, совладелец EVA, VARUS Руслан Шостак. Он проанализировал, как развивалась российская экономика до 2014 года и что происходит сейчас, после 11 лет санкций из-за нападения на Украину.

Автор колонки пишет: «В 2013 году ВВП России составил $2,29 трлн. Это обеспечило стране 8 место в мире по объему номинального ВВП. Тогда как Китай, США, Германия, Индия и другие страны за 11 лет вырастили экономику и увеличили ВВП в два-три раза, сохранив свои места в мировом рейтинге или поднявшись на 5 позиций, как в случае с Индией — с 10 на 5 место. Россия же опустилась на 12 место с ВВП до 2 трлн долларов. То есть осталась на уровне ВВП 2013 года.

Россия занимала 2−3 место в мире по экспорту нефти и газа в 2013 году и была основным поставщиком в Европу. В 2024 году санкции полностью уничтожили экспортную модель России, которая десятилетиями ориентировалась на поставки в Европу… Без инвестиций и новых технологий добыча нефти и газа в России может сократиться на 20−30% за 5−10 лет. И можно сказать, что Россия окончательно потеряла Европу как рынок сбыта".

Шостак также отметил, что в то время как мировое потребление нефти и газа выросло на 40%, добыча в России осталась на том же уровне, что и 11 лет назад, а прибыль, которую зарабатывала страна, снизилась в разы. В рейтинге Forbes Global 2000 Газпро" занимал 21-е место среди крупнейших публичных компаний мира в 2014 году. А в октябре 2024 года Газпром возглавил рейтинг самых убыточных российских компаний по итогам 2023 года по версии журнала Forbes с чистым убытком в $6,3 млрд.

Сегодня Saudi Aramco в 31 раз больше «Газпрома» по капитализации и в рейтинге Fortune 500 занимает второе место, имея возможность купить всю нефтегазовую отрасль России за счет лишь одной годовой прибыли.

Государственные расходы России на космос увеличились за предыдущие десятилетия в 14 раз и достигли около $10 млрд в 2013 году, что составляло 14% мировых государственных расходов на космос. Но Россия, начиная с 2022 года, больше не входит даже в десятку стран по развитию космической индустрии. Ее место прочно занял Китай, и вернуться в мировые лидеры будет практически невозможно, потеряв доступ к мировым технологиям, высокотехнологичному оборудованию и программному обеспечению.

В 2013 году Россия занимала пятое место по численности вооруженных сил в мире. Экспортировала вооружения на сумму около $15 млрд, что составляло примерно 27% мирового рынка вооружений, обеспечивая стране второе место среди крупнейших экспортеров оружия после США.

«После санкций и войны в Украине экспорт сократился в разы, поскольку Индия, Алжир и Египет отказываются от новых контрактов из-за проблем с качеством и несоответствием заявленным военным показателям вооружения России, которое появилось в результате войны против Украины. За чуть более чем 10 лет Россия полностью потеряла этот сектор. Кто стал мировым лидером в 2024 году по продажам вооружения? США: в 2024 году экспорт вооружений Соединенных Штатов достиг рекордного уровня, увеличившись на 29% и составив $318,7 млрд», — отметил Шостак.

Исторически Россия обеспечивала 70% потребностей угля в странах ЕС. В ответ на санкции российские угледобывающие компании начали активно искать новые рынки сбыта, в частности в Азии. Экспорт угля в Китай в 2022 году увеличился на 20%, достигнув 68 млн тонн, а поставки в Индию выросли втрое. Однако такие поставки осуществлялись с существенными скидками, что снижало прибыльность экспорта.

Также логистические проблемы не дали России реализовать свой экспортный потенциал… Итог. Кто занял место России в Европе по поставкам угля? США: импорт угля из США в Европу увеличился на 60%. Австралия: поставки австралийского угля выросли на 53,7%. Колумбия: импорт угля из Колумбии вырос на 10,4%. Южно-Африканская Республика: наиболее значительный рост наблюдается в поставках из ЮАР — на 326,3%.

За 11 лет капитализация Google (Alphabet) увеличилась в 5,5 раза с $400 млрд до $2,18 трлн, а капитализация Facebook (Meta) увеличилась в 4 раза — с $270 млрд до $1 трлн.

Имея все шансы на успех в 2013 году, капитализация Яндекс уменьшилась вдвое за последние 11 лет, та же участь постигла и «ВКонтакте».

В 2013 году впервые с 1991 года в России был зафиксирован естественный прирост населения, который составил 24 013 человек. Это означало, что количество родившихся превысило количество умерших.

С 2022 года Россию покинули от 1 до 1,5 млн человек. В 2023 году рождаемость в России упала до рекордного минимума — 1,2 млн детей, что на 30% меньше, чем в 2013 году.

«Если бы не война в Украине, которую начала РФ, Россия вполне за 10 лет смогла бы остаться или стать лидером в ключевых сферах экономики… Однако амбиции и мгновенная победа 11 лет назад в Крыму перечеркнула перспективы России на глобальном рынке в будущем. Из-за жертвы украинского народа большинство наших партнеров получили значительный экономический эффект, укрепив свою экономику», — заявил Шостак.

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