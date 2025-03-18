«Ждем с «бесед» пассажиров» 18.03.2025, 16:10

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Что происходи на границе Беларуси с Евросоюзом.

За первые полтора месяца 2025 года по возвращении в Беларусь были задержаны несколько десятков человек.

Журналисты BGmedia прочитали, что на прошлой неделе и в начале этой писали пользователи приграничных телеграм-чатов о проверках телефонов и допросах на белорусской границе.

Как на границе силовики проверяют людей

В одном из чатов белорус рассказал, как его не выпустили из страны в среду, 12 марта:

«РБ — РП, автобус Минск — Варшава. В 14.40 выехали из Минска. В 18.39 встали в очередь, перед нами вроде 1 автобус и 1 маршрутка. В 19.50 пошли на контроль. В 20.24 примерно все прошли. Апдейтов дальше не будет, меня не пропустили».

Про допросы белорусов на границе в чатах пишут завуалированно, подробности сообщают редко:

«РП — РБ, 12.03 в 12.00. В 15.50 приехали на границу, сразу проехали за шлагбаум. В 16.40 прошли польский контроль, едем к нашим/стоим на мосту. В 16.50 проверка паспортов в автобусе. В 17.00 с вещами на контроль. В 17.50 прошли РБ, но ждем с бесед пассажиров. В 18.35 выехали в РБ. Итого: почти 4 часа на обе границы».

«РП — РБ, Варшава — Пинск, 14.03.2025 (время польское). Прошли поляков в 01.55. Прошли беларусов и дождались людей с разговоров в 08.10. Медленно и тщательно досматривала таможня, открывали сумки, взвешивали. Итого: 8 часов граница».

«РП — РБ (время польское) [15 марта]. В 17.40 заехали под 2 шлагбаум. 19.05–19.20 — прошли паспортный контроль. В 21.00 выехали на мост, стоим 3–5 перед КП РБ. В 00.00 прошли паспортный РБ. В 00.30 выехали с границы, ждали с бесед».

«Вильнюс — Минск, 16 марта. 17.45 — аэропорт Вильнюса, автобус заполнился. 20.00–20.30 — белорусский КПП, таможня — сканер, все прошло достаточно спокойно, без эксцессов. Но в 21.05 выехали с КПП, имея на автобус три собеседования и три досмотра. 23.03 — автовокзал Минска».

О допросах граждан Украины на границе Беларуси в приграничных чатах пишут более открыто, хоть на прошлой неделе таких сообщений было мало:

«16.03, «Минсктранс», Рига — Минск, выезд из Риги в 22.00. 03.35 — граница Литвы, паспортный контроль, без вещей. Все быстро, четко, вежливо. В автобусе 36 человек, одного сняли с просроченной шенгенской визой.

Троих граждан Украины на разговор увели. В 05.04 выехали с границы РБ. Итого: полтора часа на обе границы. Хоть и быстро прошли границы, но приехали по факту с опозданием! По трассе водитель ехал медленнее, чем по Минску».

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