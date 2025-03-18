закрыть
18 марта 2025, вторник, 23:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Франция снова открывает четвертую ядерную авиабазу

  • 18.03.2025, 22:38
  • 1,824
Франция снова открывает четвертую ядерную авиабазу

Европа спешит перевооружиться.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Франция модернизирует одну из главных авиабаз страны, чтобы на ней можно было хранить ядерное оружие, пишет Politico.

«Авиабаза Luxeuil в скором времени будет модернизирована беспрецедентным образом и восстановит свою полноценную роль в ядерном сдерживании Франции», - сказал он во время посещения авиабазы 116 имени подполковника Папена Luxeuil-Saint-Sauveur на северо-востоке Франции.

Он добавил, что для размещения двух эскадрилей реактивных самолетов Rafale, способных нести ядерное оружие, понадобятся значительные инвестиции.

Этот план не является чем-то принципиально новым. На него еще в июне намекал глава комитета Сената по иностранным делам и обороне Седрик Перрен.

Объявление о хранении современных ядерных ракет на авиабазе менее чем в 200 километрах от границы с Германией является стратегическим сигналом.

Ранее будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в связи с опасениями по поводу отступления США с континента, он хочет провести с Францией переговоры о ядерном сдерживании.

На базе Люксей-Сен-Совер десятилетиями хранилось ядерное оружие, пока в 2011 году истребители Rafale не были переведены в другое место.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Европа больше не может полагаться на Дядю Сэма
Европа больше не может полагаться на Дядю Сэма Гарри Каспаров
Лукашенко и его скамеечка
Лукашенко и его скамеечка Ирина Халип
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы Леонид Невзлин
Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип