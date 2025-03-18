Франция снова открывает четвертую ядерную авиабазу 18.03.2025, 22:38

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Европа спешит перевооружиться.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Франция модернизирует одну из главных авиабаз страны, чтобы на ней можно было хранить ядерное оружие, пишет Politico.

«Авиабаза Luxeuil в скором времени будет модернизирована беспрецедентным образом и восстановит свою полноценную роль в ядерном сдерживании Франции», - сказал он во время посещения авиабазы 116 имени подполковника Папена Luxeuil-Saint-Sauveur на северо-востоке Франции.

Он добавил, что для размещения двух эскадрилей реактивных самолетов Rafale, способных нести ядерное оружие, понадобятся значительные инвестиции.

Этот план не является чем-то принципиально новым. На него еще в июне намекал глава комитета Сената по иностранным делам и обороне Седрик Перрен.

Объявление о хранении современных ядерных ракет на авиабазе менее чем в 200 километрах от границы с Германией является стратегическим сигналом.

Ранее будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в связи с опасениями по поводу отступления США с континента, он хочет провести с Францией переговоры о ядерном сдерживании.

На базе Люксей-Сен-Совер десятилетиями хранилось ядерное оружие, пока в 2011 году истребители Rafale не были переведены в другое место.

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