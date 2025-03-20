Сборная Японии первой завоевала путевку на ЧМ-2026 по футболу 20.03.2025, 19:03

Японцы сыграют на чемпионате мира в восьмой раз подряд.

Сборная Японии первой вышла на чемпионат мира по футболу 2026 года, досрочно обеспечив себе путевку в третьем раунде отборочного турнира в Азиатской конфедерации (AFC).

В четверг японцы в Сайтаме со счетом 2:0 обыграли сборную Бахрейна.

Набрав 19 очков, они за три тура до конца раунда гарантировали, что не опустятся в группе C ниже второго места. Второе место в группе из шести команд занимает Австралия (десять очков).

Японцы сыграют на чемпионате мира в восьмой раз подряд.

Турнир с участием 48 сборных в 2026 году примут США, Канада и Мексика.

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