Сборная Японии первой завоевала путевку на ЧМ-2026 по футболу
- 20.03.2025, 19:03
Японцы сыграют на чемпионате мира в восьмой раз подряд.
Сборная Японии первой вышла на чемпионат мира по футболу 2026 года, досрочно обеспечив себе путевку в третьем раунде отборочного турнира в Азиатской конфедерации (AFC).
В четверг японцы в Сайтаме со счетом 2:0 обыграли сборную Бахрейна.
Набрав 19 очков, они за три тура до конца раунда гарантировали, что не опустятся в группе C ниже второго места. Второе место в группе из шести команд занимает Австралия (десять очков).
Японцы сыграют на чемпионате мира в восьмой раз подряд.
Турнир с участием 48 сборных в 2026 году примут США, Канада и Мексика.