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ВСУ наступают в Белгородской области

  • 21.03.2025, 8:33
  • 1,934
ВСУ наступают в Белгородской области

Продвижение показали на карте.

Силы обороны Украины недавно продвинулись в Белгородской области РФ.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Силы обороны Украины продвинулись в западной части Белгородской области. Как показывают геолокационные кадры, опубликованные 19 марта, ВСУ продвинулись на северо-запад от Прилесья (на северо-запад от города Белгород вдоль международной границы).

Российские «военкоры» опубликовали карты, которые подтверждают продвижение ВСУ в поле к юго-западу от Демидовки (к северу от Прилесья), указывая на то, что украинские силы недавно продвинулись в этом районе.

Также российские блогеры утверждали, что ВСУ продвинулись к окрестностям Липцов (к юго-западу от Прилесья), но не захватили Липцы или Демидовку. При этом в ISW отмечают, что подтверждений таких заявлений пока нет.

Один российский «военкор» рассказывал, что ВСУ частично окружили Демидовку с юга, но другой блогер отвергал заявления о том, что Силы обороны Украины продвинулись вблизи этого населенного пункта. Аналитики тоже не видели подтверждения таких сообщений.

19 и 20 марта российские «военкор» утверждали, что ВСУ продолжали атаковать к северо-западу от Белгорода вдоль международной границы вблизи Демидовки, Графовки, Прелесья и Липцев.

Российские источники ISW отметили, что ВСУ используют в этом районе большое количество беспилотников, в том числе на оптоволокне, и что украинские силы уничтожили мост возле Графовки, чтобы усложнить логистику для путинских войск.

Российский инсайдерский источник утверждал, что военное командование РФ разворачивает резервные части к международной границе для защиты от украинских атак.

20 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска уничтожили российский командный пункт возле Демидовки Белгородской области.

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