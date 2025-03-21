Последнее слово российского политзаключенного Скобова: Здесь обвиняю я! 4 21.03.2025, 14:16

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Сильные слова узника путинского режима.

1-й Западный окружной военный суд вынес приговор 67-летнему диссиденту Александр Скобову, назначив ему 16 лет лишения свободы и 300 тысяч рублей штрафа. Скобов, впервые попавший под уголовное преследование еще в СССР, обвинялся по статьям об участии в деятельности террористического сообщества (из-за работы на «Форумах свободной России») и в оправдании терроризма (из-за постов и публикаций).

«Медиазона» публикует последнее слово Скобова, который даже в суде не прекращает открыто поддерживать Украину и называет прокуроров и судей соучастниками путинских военных преступлений:

— Я не буду останавливаться на том, что организацию, в которой я имею честь состоять — «Форум свободной России» — следствие именует террористическим сообществом, хотя никакого решения ни одного госоргана, признающего «Форум свободной России» таковым сообществом, пока не существует. Так что пока это «нежелательная организация».

Но подобный мелкий бубнеж мне малоинтересен, я все-таки стараюсь говорить о важных вещах. А важна здесь платформа «Форума свободной России», в выработке которой я принимал непосредственное участие и которая отличает «Форум свободной России» от большинства других оппозиционных организаций.

Напомню, что эту платформу можно свести к трем пунктам. Первое: мы выступаем за безусловное возвращение Украине всех ее международно признанных территорий, оккупированных Россией, включая Крым, да, Крим це Україна.

Второе. Мы поддерживаем всех, кто сражается за достижение этих целей. Включая граждан Российской Федерации, добровольно присоединившихся к Вооруженным силам Украины.

И третье. Мы признаем любые формы войны с путинской тиранией внутри России, включая вооруженную форму борьбы. Разумеется, нам глубоко отвратительны методы ИГИЛ, когда целью атак становятся ни в чем неповинные люди, как это было в «Крокус Сити».

Но являются ли легитимной целью кремлевские пропагандисты войны? «Форум свободной России» специально не обсуждал этот вопрос и не принимал по нему никаких резолюций, поэтому в данном случае я выражаю исключительно свою личную позицию.

Я считаю, что такие пропагандисты как телеведущий Владимир Соловьев, например, заслуживают того же, что получил гитлеровский пропагандист Юлиус Штрейхер, повешенный по приговору Нюрнбергского трибунала. Пока же эти изверги рода человеческого не оказались в руках нового Нюрнбергского трибунала и война продолжается, они являются законной целью боевых операций.

Сравнение путинских и гитлеровских пропагандистов не является для меня чисто риторическим приемом. Большая часть моей публицистики посвящена доказательству нацистской природы режима Путина, мирное сосуществование с которым невозможно в принципе.

Я обращался и обращаюсь в первую очередь к Европе с призывом вспомнить истоки нынешней европейской системы. С 1945 года Европа строила мир, в котором хищники не должны были больше быть хозяевами жизни — мир, основанный на принципах права, справедливости, свободы, гуманизма. Европа многого достигла на этом пути и, казалось, навсегда избавилась от массовых убийств и территориальных переделов.

Европа привыкла думать, что этот ее безопасный благополучный мир надежно защищен большим и сильным союзником за океаном. Сегодня этот ее мир в щепки разносят с двух сторон на пару два мерзавца: кремлевский и вашингтонский. В США ко власти пришли люди с профашистской ценностной ориентацией.

Мы наблюдаем омерзительную попытку чисто империалистического сговора двух хищников. Еще более подлого сговора, чем мюнхенский сговор 1938 года. Если путинские аннексии будут узаконены, это обернется катастрофой для цивилизации. Европа, тебя предали, проснись и иди сражайся за свой мир!

Смерть российско-фашистским захватчикам! Смерть Путину, новому Гитлеру, убийце и подлецу! Слава Украине! Героям слава!

Этими словами я обычно заканчиваю свои выступления. Но сегодня меня будут дальше спрашивать, признаю ли я себя виновным.

Так вот, здесь обвиняю я. Обвиняю смердящую трупами правящую путинскую клику в подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. В военных преступлениях Украине. В политическом терроре в России. В растлении моего народа.

И это я спрашиваю присутствующих здесь прислужников путинского режима, являющихся мелкими винтиками его репрессивной машины, вы признаете себя виновными в соучастии в путинских преступлениях? Вы раскаиваетесь в своем соучастии? Вот теперь у меня — все.

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