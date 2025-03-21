Белорусский электрокар остается под вопросом

Белорусский электрокар остается под вопросом4
- 21.03.2025, 17:31
Машину могут не запустить в серийное производство.
В Беларуси выпустили пять первых образцов отечественного электрокара, однако будущее серийного производства авто в тумане.
Как рассказал замдиректора Объединенного института машиностроения НАН Александр Белевич, если выпустить электрокар сейчас, то он не выдержит конкуренции на рынке.
Комплектующие для белорусского электрокара делают на «Могилевлифтмаше», новополоцком «Измерителе» и Первой аккумуляторной компании. Проблема в том, что эти комплектующие слишком дорогие, сообщает «Беларусь 1».
«Ключевым вопросом является пока экономическая составляющая. Стоимость вот этих компонентов, произведены у нас, к сожалению, пока очень высокая, чтобы машина была конкурентоспособна на рынке. И пока не решится этот вопрос, очень сложно говорить о том, что мы действительно готовы запустить машину в серийное производство», — сказал Белевич.
По его словам, машину можно выпустить, но тогда ее нужно продавать. А производить электрокары ради производства нет никакого смысла.
Весной 2024-го тогдашний вице-премьер Петр Пархомчик заявлял, что первые образцы белорусского электромобиля появятся к осени, а к концу года его запустят в серийное производство. Однако сроки сместились, а теперь вообще неясно, начнут ли выпускать белорусские электрокары.
Недавно Белевич отмечал, что оптимальная цена электрокара — 25-30 тысяч долларов. Однако в нынешнем виде он может стоить до 40-50 тысяч.