закрыть
21 марта 2025, пятница, 18:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусский электрокар остается под вопросом

4
  • 21.03.2025, 17:31
Белорусский электрокар остается под вопросом

Машину могут не запустить в серийное производство.

В Беларуси выпустили пять первых образцов отечественного электрокара, однако будущее серийного производства авто в тумане.

Как рассказал замдиректора Объединенного института машиностроения НАН Александр Белевич, если выпустить электрокар сейчас, то он не выдержит конкуренции на рынке.

Комплектующие для белорусского электрокара делают на «Могилевлифтмаше», новополоцком «Измерителе» и Первой аккумуляторной компании. Проблема в том, что эти комплектующие слишком дорогие, сообщает «Беларусь 1».

«Ключевым вопросом является пока экономическая составляющая. Стоимость вот этих компонентов, произведены у нас, к сожалению, пока очень высокая, чтобы машина была конкурентоспособна на рынке. И пока не решится этот вопрос, очень сложно говорить о том, что мы действительно готовы запустить машину в серийное производство», — сказал Белевич.

По его словам, машину можно выпустить, но тогда ее нужно продавать. А производить электрокары ради производства нет никакого смысла.

Весной 2024-го тогдашний вице-премьер Петр Пархомчик заявлял, что первые образцы белорусского электромобиля появятся к осени, а к концу года его запустят в серийное производство. Однако сроки сместились, а теперь вообще неясно, начнут ли выпускать белорусские электрокары.

Недавно Белевич отмечал, что оптимальная цена электрокара — 25-30 тысяч долларов. Однако в нынешнем виде он может стоить до 40-50 тысяч.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко