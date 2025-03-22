Италия остановила переговоры с Маском по крупному контракту со Starlink 22.03.2025, 22:54

Starlink должен был обеспечить надежной связью итальянскую армию.

Правительство Италии поставило на паузу переговоры с компанией SpaceX о предоставлении услуг спутниковой связи Starlink для оборонных и дипломатических нужд Рима. Об этом в интервью газете La Repubblica заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

«Все остановилось», - сказал он, уточнив, что имеет в виду «технические дискуссии» вокруг возможного соглашения по использованию спутниковой системы Starlink правительственными учреждениями Италии.

По словам Крозетто, обсуждению сделки помешали многочисленные скандалы вокруг владельца компании Илона Маска.

Как отмечает Politico, новость о возможной сделке итальянского правительства со Starlink была впервые объявлена в январе. Премьер-министр Джорджия Мелони, которая сама принадлежит к правому политическому спектру, пыталась поддерживать хорошие отношения с администрацией Трампа и непосредственно с Маском.

Однако в последнее время итальянская оппозиция активно критиковала намерения правительства подписать крупное соглашение со SpaceX. Оппозиционные политики призвали отменить дальнейшие переговоры, прямо ссылаясь на озвученные Маском угрозы отключить Starlink для Украины, которая нуждается в нем для обороны от российской агрессии.

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