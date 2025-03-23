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Автобус Минск — Вильнюс попал в ДТП

  • 23.03.2025, 18:44
  • 3,998
Автобус Минск — Вильнюс попал в ДТП

К аварии привело непредоставление преимущества при развороте.

Сегодня около 12:10 рейсовый автобус Минск — Вильнюс попал в ДТП в белорусской столице. О происшествии сообщили в ГАИ.

По предварительной информации, 50-летний водитель автобуса «Scania», двигаясь по улице Маяковского, на перекрестке с улицей Оранжерейной при развороте не убедился в безопасности своего маневра и не предоставил преимущество двигавшемуся попутно автомобилю «Volkswagen», в результате чего совершил с ним столкновение.

В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

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