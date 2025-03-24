Эксперты назвали неожиданное свойство киви 24.03.2025, 1:25

Специалисты советуют есть этот фрукт перед сном.

Некоторые люди утверждают, что если есть киви перед сном, можно быстрее заснуть и дольше спать. Киви действительно имеет немало полезных свойств - в нем много витаминов и микроэлементов. А улучшит ли этот фрукт наш сон, рассказало издание VeryWellHealth.

Как пояснил доктор медицинских наук, специалист по сну Радж Дасгупта, отдельные исследования показывают, что употребление киви перед сном действительно может улучшить сон.

«Одно исследование показало, что люди, которые ели два киви за час до сна в течение четырех недель, засыпали быстрее, спали дольше и имели лучшее качество сна», - сказал Дасгупта.

Другое исследование, по его словам, показало, что спортсмены, которые съедали два киви за час до сна, почувствовали лучшее качество сна, большую его продолжительность и имели меньше ночных пробуждений.

«Хотя нужны дополнительные исследования, результаты свидетельствуют о том, что киви может быть простым, естественным способом поддерживать сон», - подчеркнул эксперт.

Оказывается, киви имеет в своем составе вещество, которое отвечает за качество сна, - это серотонин. Он влияет на продолжительность сна и на то, насколько отдых вас восстанавливает, пояснил Дасгупта.

По его словам, человеческий мозг использует серотонин для производства мелатонина - гормона, который регулирует циркадные ритмы и сигнализирует организму, когда спать.

Киви также содержит тип витамина B, который называется фолатом, сообщил эксперт. Низкий уровень фолатов связан с проблемами сна, поэтому поддержание здорового уровня фолиевой кислоты путем регулярного употребления продуктов, богатых витамином B, таких как киви, может помочь улучшить сон в долгосрочной перспективе, добавил он.

Антиоксиданты, которые есть в киви, также могут играть важную роль в качестве сна, и киви богаты ими, сообщила зарегистрированный диетолог Тиффани Бруно. Дело в том, что антиоксиданты помогают уменьшить окислительный стресс в вашем организме и предотвратить повреждение клеток.

«Высокий окислительный стресс может способствовать проблемам со сном. Высокое содержание антиоксидантов в киви может уменьшить этот стресс и, следовательно, способствовать лучшему сну», - заверила Бруно.

Получение достаточного количества пищевых волокон - еще один потенциальный путь к лучшему сну. Клетчатка восстанавливает кишечный барьер, уменьшает воспаление и стимулирует выработку гормонов, регулирующих сон.

Исследования показывают, что если съедать два киви примерно за час до сна, это даст возможность вашему организму повысить уровень серотонина до того, как вы попытаетесь заснуть, говорит эксперт.

Однако киви может подойти не всем. Дасгупта предупредил, что осторожность нужно проявлять аллергикам и тем, кто следит за количеством потребленного сахара, ведь в этом фрукте высокое содержание природных сахаров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com