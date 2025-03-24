В Финляндии почти неделю будут бастовать производители пива
- 24.03.2025, 2:37
Акция протеста охватывает почти тысячу сотрудников.
Забастовка на финских пивоваренных заводах Hartwall, Olvi и Sinebrychoff продлится с 23 марта до пятницы, 28 марта.
Об этом сообщает Yle.
Акция протеста Профсоюза работников пищевой промышленности охватывает почти тысячу сотрудников.
Государственный посредник в трудовом споре Янне Метсямяки заявил накануне, что соглашение об условиях труда не было достигнуто.
Он заверил, что переговоры между профсоюзом и работодателями будут продолжены, как только это станет возможным.
Ранее производители заверили, что подготовились к акции протеста, поэтому перебоев с поставками пива в магазины и бары не будет.