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В Финляндии почти неделю будут бастовать производители пива

  • 24.03.2025, 2:37
В Финляндии почти неделю будут бастовать производители пива

Акция протеста охватывает почти тысячу сотрудников.

Забастовка на финских пивоваренных заводах Hartwall, Olvi и Sinebrychoff продлится с 23 марта до пятницы, 28 марта.

Об этом сообщает Yle.

Акция протеста Профсоюза работников пищевой промышленности охватывает почти тысячу сотрудников.

Государственный посредник в трудовом споре Янне Метсямяки заявил накануне, что соглашение об условиях труда не было достигнуто.

Он заверил, что переговоры между профсоюзом и работодателями будут продолжены, как только это станет возможным.

Ранее производители заверили, что подготовились к акции протеста, поэтому перебоев с поставками пива в магазины и бары не будет.

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