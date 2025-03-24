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В Стамбуле полиция избила пропагандистов RT

  • 24.03.2025, 12:50
  • 1,074
В Стамбуле полиция избила пропагандистов RT

Инцидент произошел во время массовой акции протеста.

В Турции во время освещения протестов в Стамбуле сотрудники полиции избили корреспондента российского пропагандистского телеканала RT Ясина Экена и его оператора. Об этом сообщили в редакции RT.

По информации телеканала, инцидент произошел во время массовой акции протеста, когда силовики разгоняли участников.

Пропагандисты, освещавшие события, также подверглись жесткому обращению со стороны полиции.

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