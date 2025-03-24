В Стамбуле полиция избила пропагандистов RT
- 24.03.2025, 12:50
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Инцидент произошел во время массовой акции протеста.
В Турции во время освещения протестов в Стамбуле сотрудники полиции избили корреспондента российского пропагандистского телеканала RT Ясина Экена и его оператора. Об этом сообщили в редакции RT.
По информации телеканала, инцидент произошел во время массовой акции протеста, когда силовики разгоняли участников.
Пропагандисты, освещавшие события, также подверглись жесткому обращению со стороны полиции.