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Переговоры России и США в Эр-Рияде провалились

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  • 25.03.2025, 15:09
  • 17,742
Переговоры России и США в Эр-Рияде провалились

Москва утверждает, что это якобы произошло из-за позиции Украины.

Совместное заявление по итогам переговоров США и России в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) не приняли.

Об этом во вторник, 25 марта, сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Владимир Чижов пропагандистскому телеканалу Россия 24.

Дипломат страны-агрессора РФ утверждает, что это якобы произошло из-за позиции Украины.

«Они сидели 12 часов и вроде бы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины», — заявил Чижов, добавив, что «это тоже весьма характерно и симптоматично».

25 марта спикер кремлевского режима Дмитрий Песков заявил, что содержание переговоров в Эр-Рияде не будет обнародовано, поскольку это якобы «технические консультации».

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