Американская разведка назвала Россию угрозой глобальным интересам США 25.03.2025, 19:38

Опубликован доклад.

Несмотря на то, как и когда закончится вона РФ в Украине, нынешние геополитические, экономические, военные и внутриполитические тенденции России говорят о ее устойчивости и сохраняющейся угрозе глобальным интересам США, говорится в докладе, опубликованном к слушаниям в комитете сената по разведке.

«Возникшая повышенная и продолжительная военно-политическая напряженность между Москвой и Вашингтоном в сочетании с растущей уверенностью России в своем превосходстве на поле боя и в оборонно-промышленном комплексе, а также риск ядерной войны создают как срочность, так и осложнения усилиям США по доведению войны до приемлемого завершения», — говорится в документе.

Американское разведсообщество также пришло к выводу, что введенные западными странами санкции и их усилия по изоляции России побудили ее более активно искать альтернативных партнеров. Особенно отмечается роль Китая: по мнению разведки США, Пекин помогая в обходе санкций и экспортных ограничений, что позволило российским властям продолжить боевые действия и сохранить сильные позиции на рынке энергоносителей, тем самым бросая глобальный вызов Вашингтону. Важный вклад также внесло сотрудничество России с Ираном и КНДР.

В докладе также отмечается, что несмотря на потери в сухопутных войсках, ее флот, авиация и средства ядерного и неядерного сдерживания не пострадали. Более того, потери нивелируются значительными инвестициями правительства России в военно-промышленный комплекс (ВПК), из-за которых российская армия станет «постоянной угрозой национальной безопасности США». Американская разведка полагает, что благодаря увеличению оборонных расходов и инвестициям в военно-промышленный комплекс Россия сможет поддерживать высокий уровень производства критически важных вооружений, таких как артиллерия, дальнобойные ракеты, дроны-камикадзе и планирующие бомбы, что даст ей преимущество в огневой мощи над Украиной.

«Война в Украине преподала Москве множество уроков, касающихся противостоянию западному оружию и разведданным в условиях крупномасштабной войны. Этот опыт, вероятно, повлияет на будущее планирование США в оборонной сфере, в том числе против других противников, с которыми Москва делится полученными уроками», — отмечается в документе. Отдельную обеспокоенность у американских разведслужб вызывает ядерный арсенал России, который, по их оценкам, является «самым большим и разнообразным», способен нанести «катастрофический ущерб» США и нивелирует превосходство Запада в обычных вооружениях.

В докладах американских разведслужб за 2023 и 2024 год утверждалось, что Россия почти наверняка не хочет прямого военного столкновения с США или НАТО. В нынешнем отчете такой оценки не приводится, но говорится, что восприятие Москвой войны в Украине как прокси-войны с Западом «увеличивает риск непреднамеренной эскалации между Россией и НАТО».

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