Вице-президент Samsung умер накануне большой презентации
- 26.03.2025, 3:32
Чон-Хи Хан работал в компании 37 лет.
Вице-президент компании Samsung Electronics Чон-Хи Хан скончался сегодня после сердечного приступа, сообщает SamMobile.
Сообщается, что несколько дней назад Хан перенес серьезный сердечный приступ, после чего его перевели в медицинский центр Samsung в Сеуле, однако во время лечения Хан скончался в возрасте 63 лет.
Он должен был произнести основную речь на мероприятии Welcome To Bespoke 26 марта, на котором компания представит новую линейку бытовой техники и стратегию компании на 2025 год, но после сердечного приступа было объявлено, что мероприятие будет вести другой человек.
Чон-Хи Хан работал в Samsung 37 лет. Из них 33 года он был частью подразделения визуальных дисплеев Samsung, возглавив его в 2017 году. Позже, когда в 2021 году подразделения бытовой электроники и мобильной связи Samsung были объединены в единую структуру, он ее возглавил и стал вице-президентом Samsung Electronics.
Похороны Хана состоятся 27 марта, а его мемориал будет установлен в больнице Samsung в Сеуле.