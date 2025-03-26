Вице-президент Samsung умер накануне большой презентации 26.03.2025, 3:32

Чон-Хи Хан

Чон-Хи Хан работал в компании 37 лет.

Вице-президент компании Samsung Electronics Чон-Хи Хан скончался сегодня после сердечного приступа, сообщает SamMobile.

Сообщается, что несколько дней назад Хан перенес серьезный сердечный приступ, после чего его перевели в медицинский центр Samsung в Сеуле, однако во время лечения Хан скончался в возрасте 63 лет.

Он должен был произнести основную речь на мероприятии Welcome To Bespoke 26 марта, на котором компания представит новую линейку бытовой техники и стратегию компании на 2025 год, но после сердечного приступа было объявлено, что мероприятие будет вести другой человек.

Чон-Хи Хан работал в Samsung 37 лет. Из них 33 года он был частью подразделения визуальных дисплеев Samsung, возглавив его в 2017 году. Позже, когда в 2021 году подразделения бытовой электроники и мобильной связи Samsung были объединены в единую структуру, он ее возглавил и стал вице-президентом Samsung Electronics.

Похороны Хана состоятся 27 марта, а его мемориал будет установлен в больнице Samsung в Сеуле.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com