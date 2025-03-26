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Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Майами

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  • 26.03.2025, 9:22
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Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Майами
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

Белоруска снова была сильнее олимпийской чемпионки.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно выступает на турнире категории WTA-1000 в США. Она пробилась в четверку сильнейших.

После недавнего поражения в финале соревнований в Индиан-Уэллсе первая ракетка Соболенко, как и все лучшие теннисистки, перебралась в другой американский город — Майами. Арина начала выступление со второго круга. Там она была сильнее болгарки Виктории Томовой (64-я в рейтинге) — 6:3, 6:0. Затем белоруска победила румынку Елену-Габриэлу Рузе (102) — 6:1 (в дальнейшем Рузе отказалась от борьбы).

В 1/8 финала Соболенко взяла верх над представительницей США Даниэль Коллинс (15) — 6:4, 6:4. А в четвертьфинале она разобралась с китаянкой Чжэн Циньвен (9). Олимпийская чемпионка 2024 года — удобный оппонент для Арины. Первая ракетка ранее выиграла у Чжэн во всех пяти матчах, четыре из которых были в прошлом году. Шестой поединок тоже завершился в пользу Соболенко — 6:2, 7:5. В полуфинале она встретится с итальянкой Жасмин Паолини (7).

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