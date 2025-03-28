Евгений Магда: Лукашенко сам себя обманул 28.03.2025, 9:45

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Диктатор будет сталкиваться со множеством проблем.

Руководитель украинского Института мировой политики Евгений Магда рассказал сайту Charter97.org, почему «инаугурация», которую Лукашенко провел в Минске 25 марта, стала для диктатора последней:

— Дело в том, что Европа и мир находятся сегодня в настолько бурном, настолько турбулентном состоянии, что Лукашенко, при всем его опыте пребывания у власти, по-моему, не способен справиться с теми вызовами, которые его ожидают. И поэтому он будет сталкиваться со множеством проблем.

Лукашенко себя обманул с тем, что он остался у власти. Он считает, что переиграет всех, но я думаю, что это не так.

Понимаю, что, например, «инаугурация» в День Воли была демонстрацией его молодой команды, что они могут подмять под себя всех политических противников, но на самом деле это далеко не так.

Евгений Магда рассказал, что главной опасностью для власти Лукашенко он считает Кремль:

— Главная угроза — это подписание соглашения об общей обороне «союзного государства». После подписания и ратификации этого соглашения Лукашенко станет ненужным России. Кремлю нужен будет более управляемый президент.

Не исключено, что они разыграют эту карту достаточно быстро. Я не знаю, насколько быстро, но думаю, что мой прогноз оправдается.

Каким образом Кремль может сместить Лукашенко? Украинский политолог видит большой инструментарий в руках россиян:

— Возможно, он неожиданно умрет или неожиданно решит, что ему уже достаточно. Но на данный момент Лукашенко не думает, что ему пора уходить. Знаете, что он будет делать? Он будет распылять свою власть между «всебелорусским народным собранием», где-то искать какие-то возможности, где-то пытаться маневрировать с помощью нового премьера.

Появляются ли шансы у белорусского народа в этой турбулентной ситуации? Евгений Магда считает, что шанс на перемены существует:

— Изменения в Беларуси могут быть осуществлены только внутри страны. Принести их извне невозможно, в этом я убежден. При этом я считаю, что белорусские демократические силы должны называть себя оппозицией, то есть показывать свое отношение и, исходя из этого, действовать дальше.

Евгений Магда приводит мнение политолога Артема Шрайбмана, что такие организации, как офис Тихановской, сегодня превратились в НГО, вместо того, чтобы заниматься реальной политикой:

— Если у политиков нет воли к власти, тогда непонятно, чем они занимаются.>/i>

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