«Мне кажется, это редкость» 28.03.2025, 15:54

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В Минске появилась птица, которая исправляет наряды прохожих.

Жительница Минска записала в TikTok видео с «дерзкой» вороной, которая решила немного подправить обувь женщины. В частности, наглую птицу очень заинтересовал шнурок кроссовка, пишет «Телеграф».

«И что ты за мной ходишь? Что ты делаешь? Ты чего развязываешь мне кроссовок? Я тебя боюсь. Ты чего такая дерзкая? Больно!», — слышно за кадром.

Как рассказала автор видео, птице очень понравились шнурки и «она их очень сильно требовала». Женщина предположила, что для гнезда. Она также задалась вопросом, почему ворона подошла именно к ней, почему не боялась?

«Мне кажется, это редкость», — отметила минчанка.

Такое поведение птицы стало поводом для множества шуток в комментариях под роликом.

«Гоп-стоп, мы подлетели из гнезда…», — немного переделал песню Розенбаума один из пользователей.

«Даже ворона понимает, что черные шнурки на белых кроссовках это нонсенс!» — пошутила другая комментаторша.

«Эх вы люди .Ей жизненно необходимо был нужен именно этот шнурок, она о нём мечтала, а вы не поделились», — в шутку посетовал еще кто-то.

«Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл», — повеселился четвертый пользователь. «А еще три миллиона долларов», — подхватила автор ролика.

А еще одна женщина поделилась похожей историей, но с другой птицей:

«Дело было летом. Сидела я на скамейке, и ко мне начала приставать сорока. А затем села мне на ногу и на обуви пыталась оторвать камешки».

Тем временем некоторые пользователи отметили, что вороны бывают опасными.

«Очень агрессивные в Минске. Моей знакомой на остановке транспорта села на голову и начала клевать», — заявил кто-то в комментариях.

И действительно, практически ежегодно кто-то из белорусов сообщает о нападении ворон.

Дело в том, что птицы в период активного гнездования и защиты своего потомства ведут себя крайне агрессивно, налетают на людей и клюют в голову и плечи, царапают шею. Эксперты советуют с мая до середины июня не приближаться к деревьям с гнездами и особенно к птенцам.

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