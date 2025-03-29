«Белтелеком» повышает тарифы на некоторые услуги
- 29.03.2025, 10:57
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Повышение запланировано на 8 апреля.
«Белтелеком» объявил, что поднимет стоимость некоторых тарифов для населения и юрлиц. Повышение запланировано на 8 апреля.
«Белтелеком» уточнил, что повышение не затрагивает тарифы на такие услуги как стационарный широкополосный доступ в сеть Интернет (byfly), пакеты услуг электросвязи, видеоконференция, центр «Видеоконтроля», «Умная остановка».
К примеру, абонентская плата за обычный домашний телефон вырастет с 3,88 до 4,05 рубля в месяц, пишет Telegraf.news.
Стоимость минуты местного телефонного соединения поднимут с 0,8 до 0,85 копейки. Минута междугородной связи по Беларуси будет стоить 2,2 копейки вместо 2,1.