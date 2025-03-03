В Москве из окна выпал экс-депутат Госдумы от Дагестана 3.03.2025, 16:42

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Бувайсар Сайтиев

В России продолжается череда странных смертей.

В Москве скончался 49-летний бывший депутат Госдумы и помощник главы Дагестана борец Бувайсар Сайтиев, сообщил президент Федерации спортивной борьбы РФ (ФСБР) Михаил Мамиашвили. Как сообщает The Moscow Times со ссылкой на телеграм-канал Baza, он выпал из окна своей квартиры на улице Минская.

Трехкратного олимпийского чемпиона в воскресенье обнаружил лежащим на земле дворник. Он положил пострадавшего, на теле которого не было крови и травм, на доски и вызвал «скорую» помощь. Дворник и консьерж пытались поговорить с Сайтиевым, но он не мог произнести ни слова и объяснить, что с ним произошло. По информации Baza, брат Сайтиева (по-видимому, бывший борец Адам Сайтиев) рассказал во время опроса, что тот мог случайно выпасть из окна своей квартиры на третьем этаже, занимаясь домашними делами. Эту версию проверяют следователи.

Вечером 2 марта стало известно, что Сайтиев умер в одной из московских больниц, куда его привезли с переломами таза, ребер и позвоночника. Изначально врачи предположили, что у пострадавшего произошло отравление. Об этом пишут Shot и Mash. Последний утверждает, что борец также страдал болезнью легких и для снятия боли принимал препараты с сильнодействующими веществами. «Смерть могла наступить из-за остановки сердца в результате интоксикации», — сообщает канал.

По данным главы ФСБР Мамиашвили, его похоронят на родине. Глава Новолакского района Дагестана Маммати Гамзатов сообщил ТАСС, что похороны состоятся на территории села Новокули (Чаравали).

На прошлой неделе в Москве нашли мертвым замначальника управления «П» МВД России. Полковник Евгений Головатый, предварительно, застрелился из табельного оружия.

4 февраля в Петрозаводске нашли мертвым руководителя управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Карелии Артура Пряхина. Тело обнаружили у здания ведомства на набережной Варкауса. В Следственном комитете сообщили, что 56-летний Пряхин выпал из окна пятого этажа.

Также 4 февраля из окна здания судебно-экспертного центра Следственного комитета на улице Строителей в Москве выпал полковник СК, заместитель начальника отдела криминалистики Алексей Зубков.

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