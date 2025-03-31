В Беларуси задержали гражданина США

В Беларуси задержали гражданина США3
- 31.03.2025, 18:17
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Он приехал в Молодечно из Литвы, спрятавшись в пустом вагоне.
Минские таможенники выявили нарушителя границы на железнодорожной станции Молодечно. Это оказался гражданин США, спрятавшийся в пустом вагоне ехавшего из Литвы поезда, сообщили в Таможенном комитете.
«27-летний гражданин США перемещался из Литвы в одном из порожних вагонов ж/д состава сообщением Кена — Молодечно», — рассказали в ведомстве.
Иностранец был задержан тревожной группой таможни при помощи сотрудников Молодечненского РОВД и военизированной охраны БелЖД. Он был передан для дальнейших разбирательств пограничникам.