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В Беларуси задержали гражданина США

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  • 31.03.2025, 18:17
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В Беларуси задержали гражданина США

Он приехал в Молодечно из Литвы, спрятавшись в пустом вагоне.

Минские таможенники выявили нарушителя границы на железнодорожной станции Молодечно. Это оказался гражданин США, спрятавшийся в пустом вагоне ехавшего из Литвы поезда, сообщили в Таможенном комитете.

«27-летний гражданин США перемещался из Литвы в одном из порожних вагонов ж/д состава сообщением Кена — Молодечно», — рассказали в ведомстве.

Иностранец был задержан тревожной группой таможни при помощи сотрудников Молодечненского РОВД и военизированной охраны БелЖД. Он был передан для дальнейших разбирательств пограничникам.

Человек, спрятавшийся в пустом вагоне. Фото: Таможенный комитет
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