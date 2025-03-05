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Роналду не поехал на матч в Иран по деликатной причине

  • 5.03.2025, 19:06
Роналду не поехал на матч в Иран по деликатной причине
Криштиану Роналду

Португальцу не простили объятий с художницей, которая нарисовала его портрет.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду пропустил матч азиатской Лиги чемпионов против «Эстегляля» из Ирана.

По информации Marca, звездный футболист не полетел в Тегеран из-за того, что власти могли задержать его.

Все дело в том, что в 2023 году Криштиану встретился с местной художницей с ограниченными возможностями Фатимой Хамами. Она подарила футболисту его портрет.

В ответ Роналду обнял и поцеловал девушку, это наказуемо в Иране. Хамами – замужняя, потому португалец мог получить наказание.

Жест, который в большинстве стран выражает благодарность и симпатию, в Иране наказывается 99 ударами плетью.

При этом представитель иранского посольства заявил, что Роналду не предъявлено официальных обвинений и ему ничего не грозит.

«Аль-Наср» же сыграл вничью с «Эстеглялем» со счетом 0:0. Ответная встреча 1/8 финала пройдет в Саудовской Аравии 10 марта.

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