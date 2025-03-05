Роналду не поехал на матч в Иран по деликатной причине
- 5.03.2025, 19:06
Португальцу не простили объятий с художницей, которая нарисовала его портрет.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду пропустил матч азиатской Лиги чемпионов против «Эстегляля» из Ирана.
По информации Marca, звездный футболист не полетел в Тегеран из-за того, что власти могли задержать его.
Все дело в том, что в 2023 году Криштиану встретился с местной художницей с ограниченными возможностями Фатимой Хамами. Она подарила футболисту его портрет.
В ответ Роналду обнял и поцеловал девушку, это наказуемо в Иране. Хамами – замужняя, потому португалец мог получить наказание.
Жест, который в большинстве стран выражает благодарность и симпатию, в Иране наказывается 99 ударами плетью.
При этом представитель иранского посольства заявил, что Роналду не предъявлено официальных обвинений и ему ничего не грозит.
«Аль-Наср» же сыграл вничью с «Эстеглялем» со счетом 0:0. Ответная встреча 1/8 финала пройдет в Саудовской Аравии 10 марта.