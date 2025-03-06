The Atlantic: Россия почти сожгла свои ресурсы для войны 3 6.03.2025, 10:26

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Критическая ситуация возникнет в течение 12 месяцев.

По итогам прошлого года РФ достигла медленного прогресса в Украине, захватив лишь небольшую часть земли, положив десятки тысяч солдат и целых пять механизированных дивизий. Такими темпами Россия сможет захватить всю Украину примерно через 118 лет.

Обозреватель издания The Atlantic Грейм Вуд рекомендовал помнить эту цифру, когда президент США Дональд Трамп или вице-президент Джей Ди Вэнс снова заявят, что Украина «не выигрывает» войну и что она находится в «очень плохом положении». «Положение России также «плохое» - и, возможно, более мучительное, потому что россияне испытывают дополнительную горечь, которая приходит с осознанием того, что в феврале 2022 года они могли бы просто остаться дома и не начинать войну. Обе стороны проиграли, а это значит, что объявление только одной стороны проигравшей - это странный выбор», - написало издание.

Аналитик Джордж Баррос из Института изучения войны сказал, что для измерения последних российских успехов нужно «разобрать штангенциркуль», потому что война замедлилась до такой степени, что обе стороны захватывают и теряют всего несколько квадратных километров пустой земли за раз. «[Россия] не продирается через городскую застройку. Это в основном безлюдные степи с горсткой сел и всего двумя оперативно значимыми городами в прошлом году. Это все, что они смогли захватить», - констатировал он.

А вот материальная стоимость этой территории сомнительной ценности шокирует. В одном из основных районов операции на Донбассе, сказал Баррос, Россия «потеряла около 500 танков и 1000 бронетранспортеров - примерно дивизию на каждые 10 км движения». Он добавил, что недавно было замечено, что россияне используют вьючных мулов вместо механизированной техники.

«Россияне сжигают свои запасы советских времен», - сказал Баррос. При этом, по его данным, Уралвагонзавод, российский танковый завод, и тульский завод боеприпасов, работают без перерыва с начала войны. Танки и другие ресурсы можно увидеть на спутниковых снимках, а старые автопарки пустеют. «Если они не получат массированную инъекцию транспортных средств от северокорейцев или китайцев, россияне, скорее всего, будут на критическом уровне в течение следующих 12–18 месяцев», - сказал Баррос.

Большинство признаков указывают на возможное истощение у РФ и оно продолжится, конечно, при условии, что Украина продолжит получать военную помощь такими же темпами, как до того, как Трамп прекратил ее на этой неделе.

При этом Баррос сказал, что способность России набирать новых солдат «полностью разрушена». Российский диктатор Путин полагался на наемников и заключенных, в сочетании с щедрыми бонусами для бедных россиян, которые добровольно хотят попытать счастья против украинских роботов-убийц в степи.

Баррос описал деликатный социальный контракт между Путиным и его гражданами: «Контракт таков: я не заставляю вас идти воевать в Украину. Я плачу вам, чтобы вы пошли воевать в Украину».

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