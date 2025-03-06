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Продают даже асфальт: с молотка за долги уходит «Речицкий текстиль»

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  • 6.03.2025, 14:21
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Продают даже асфальт: с молотка за долги уходит «Речицкий текстиль»

А на предприятия до сих пор набирают работников.

Об еще одном предприятии-банкроте в Гомельской области узнал «Флагшток» по данным аукицона. Комплекс недвижимости в Речице выставило на продажу «БелЮрОбеспечение»: за сумму более 100 тысяч долларов (344 тыс. рублей) пытаются продать здания предприятия-должника ОАО «Речицкий текстиль».

Причем, продаются не только здания, но и «часть асфальтного покрытия территории предприятия» площадью почти одна тысяча квадратных метров.

А самое большое здание, выставленное на аукцион — общей площадью более 1,3 тыс. кв. м. Это мотально-сновальный цех для производства текстильных, швейных, меховых и кожаных изделий.

Торги назначены на 18 марта. Тем временем, в официальном банке вакансий — множество свежих предложений по трудоустройству на «Речицкий текстиль». В списке — 39 рабочих мест: от ткачей до главного бухгалтера. При этом около половины вакансий — с зарплатами менее или около 1 тыс. рублей.

Предприятие обновляет свой Телеграм-канал с каталогом продукции (в основном, полотенцами), хотя в заводском Instagram свежих записей нет с ноября 2024 года.

По данным СМИ, производство ведется только в одном цеху. Предприятие испытывает серьезные финансовые трудности. Известно, что еще год назад, по итогам 2023 года, у фабрики было 15,3 млн рублей долга.

Примеры продукции филиала № 2 ОАО «Речицкий текстиль». Фото: «Зара над Сожам»
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