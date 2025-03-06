Сборная Беларуси по мини-футболу добыла вторую победу в квалификации ЧЕ 1 6.03.2025, 21:17

Сегодня белорусы победили сборную Финляндии.

Белорусы одержали вторую победу в отборочном турнире чемпионата Европы по мини-футболу.

Сегодня в номинально домашнем поединке 3-го тура команда Александра Черника обыграли в Будапеште сборную Финляндии с результатом 3:0.

В воскресенье, 9 марта, белорусы и финны вновь встретятся на паркете арены Sterbinszky Amalia в венгерской столице. В стартовом матче отборочного турнира белорусы сыграли вничью с итальянцами (2:2), а потом разгромили мальтийцев (5:0). Финны сначала переиграли мальтийскую команду (5:0), а затем уступили итальянской сборной (0:2). Во второй сегодняшней игре итальянцы примут в Реджо-Эмилии мальтийскую команду.

Турнирное положение: Беларусь - 7 очков (3 матча), Италия - 4 (2), Финляндия - 3 (3), Мальта - 0 (2).

После завершения группового этапа прямые путевки в финальную стадию континентального первенства получат победители 10 квартетов. Еще четыре пропуска разыграют восемь лучших команд, которые финишируют вторыми в своих группах. Стыковые поединки состоятся в сентябре 2025 года. Финальный этап 13-го чемпионата Европы по мини-футболу с участием 16 сборных пройдет в январе-феврале 2026 года на аренах Латвии и Литвы, команды которых освобождены от квалификации. Сборная Беларуси лишь однажды сумела пробиться в число участников финальной стадии чемпионата Старого Света. В 2010 году в Венгрии команда Валерия Досько не смогла выйти из группы, пропустив вперед будущего чемпиона Испанию и серебряного призера Португалию.

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