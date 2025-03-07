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Трамп рассматривает решительные санкции против России

  • 7.03.2025, 17:53
Трамп рассматривает решительные санкции против России

Пока не будет прекращения огня.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает введение широкомасштабных банковских санкций и тарифов против России, пока не будет достигнуто прекращение огня.

Об этом Трамп заявил в собственной соцсети Truth Social

«Исходя из того, что Россия сейчас абсолютно «бьет» Украину на поле боя, я настойчиво рассматриваю возможность введения широкомасштабных банковских санкций, санкций и тарифов против России, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательного соглашения о мирном урегулировании.

Россия и Украина, сядьте за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно».

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