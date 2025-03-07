Трамп рассматривает решительные санкции против России 7.03.2025, 17:53

Пока не будет прекращения огня.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает введение широкомасштабных банковских санкций и тарифов против России, пока не будет достигнуто прекращение огня.

Об этом Трамп заявил в собственной соцсети Truth Social

«Исходя из того, что Россия сейчас абсолютно «бьет» Украину на поле боя, я настойчиво рассматриваю возможность введения широкомасштабных банковских санкций, санкций и тарифов против России, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательного соглашения о мирном урегулировании.

Россия и Украина, сядьте за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com