Трамп рассматривает решительные санкции против России
- 7.03.2025, 17:53
Пока не будет прекращения огня.
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает введение широкомасштабных банковских санкций и тарифов против России, пока не будет достигнуто прекращение огня.
Об этом Трамп заявил в собственной соцсети Truth Social
«Исходя из того, что Россия сейчас абсолютно «бьет» Украину на поле боя, я настойчиво рассматриваю возможность введения широкомасштабных банковских санкций, санкций и тарифов против России, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательного соглашения о мирном урегулировании.
Россия и Украина, сядьте за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно».