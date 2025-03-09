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Россия, Китай и Иран проведут совместные учения в Индийском океане

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  • 9.03.2025, 21:00
Россия, Китай и Иран проведут совместные учения в Индийском океане

Они состоятся в первой половине марта.

Военно-морские силы Китая, России и Ирана проведут в первой половине марта совместные учения в акватории Оманского залива вблизи иранского порта Чабахар. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкоой на министерство обороны Китая.

По данным ведомства, военно-морские учения нацелены на «углубление взаимного доверия и прагматичного сотрудничества между вооруженными силами трех стран».

Иранское новостное агентство Mehr подтверждает информацию о планирующихся учениях в северной части Индийского океана. По данным издания, они стартуют 11 марта. Ожидается, что в них примут участие боевые и вспомогательные корабли Корпуса стражей Исламской революции Ирана, а также ВМС России и Китая.

Mehr отмечает, что это уже не первые подобные учения Ирана, РФ и КНР. Аналогичные учения проходили в 2019, 2022, 2023 и 2024 годах.

Минобороны РФ объявило о старте совместных с Китаем и Ираном военно-морских учений «Морской пояс безопасности — 2025». Российскую сторону на учениях в Индийском океане представляют корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота», заявили в ведомстве.

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