Трамп сделал заявление о закрытии департамента Маска 1.04.2025, 7:34

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В определенный момент миллиардер покинет правительство США.

Департамент эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска прекратит свое существование в «определенный момент», заявил президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает CNN.

Трамп пояснил, что Маск будет работать в правительстве как специальный государственный служащий только в течение 130 дней. В то же время президент добавил, что миллиардер в конце концов захочет вернуться в свою компанию.

«Ему нужно управлять большой компанией, и в какой-то момент он вернется. Я бы оставил его так долго, как смогу. Он очень талантливый парень, я люблю очень умных людей, и он действительно умный, проделал хорошую работу. И, наверное, Илон захочет вернуться в свою компанию», — отметил Трамп.

На вопрос, продолжит ли DOGE свою деятельность после ухода Маска, Трамп заявил, что, по его мнению, чиновники уже многое узнали о выполнении работы самостоятельно и некоторые из них, возможно, захотят оставить работников департамента.

«Знаете, в какой-то момент, я думаю, это закончится. Секретари смогут выполнять эту работу и сделать ее эффективно, и это именно то, чего мы хотим», — добавил он.

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