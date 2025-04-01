Трамп сделал заявление о закрытии департамента Маска
- 1.04.2025, 7:34
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В определенный момент миллиардер покинет правительство США.
Департамент эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска прекратит свое существование в «определенный момент», заявил президент США Дональд Трамп.
Об этом сообщает CNN.
Трамп пояснил, что Маск будет работать в правительстве как специальный государственный служащий только в течение 130 дней. В то же время президент добавил, что миллиардер в конце концов захочет вернуться в свою компанию.
«Ему нужно управлять большой компанией, и в какой-то момент он вернется. Я бы оставил его так долго, как смогу. Он очень талантливый парень, я люблю очень умных людей, и он действительно умный, проделал хорошую работу. И, наверное, Илон захочет вернуться в свою компанию», — отметил Трамп.
На вопрос, продолжит ли DOGE свою деятельность после ухода Маска, Трамп заявил, что, по его мнению, чиновники уже многое узнали о выполнении работы самостоятельно и некоторые из них, возможно, захотят оставить работников департамента.
«Знаете, в какой-то момент, я думаю, это закончится. Секретари смогут выполнять эту работу и сделать ее эффективно, и это именно то, чего мы хотим», — добавил он.