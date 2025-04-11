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Немецкие СМИ узнали вероятную дату назначения Мерца канцлером

  • 11.04.2025, 22:27
Немецкие СМИ узнали вероятную дату назначения Мерца канцлером
Фридрих Мерц

Формирование правительства в Германии выходит на финальный этап.

Лидера «Христианско-демократического союза» Фридриха Мерца могут официально объявить новым канцлером Германии 6 мая.

Как сообщает Tagesschau, пишет «Европейская правда», такую информацию от источников в партийных кругах получили ряд немецких СМИ.

Собеседники в партийных кругах раскрыли, что новая коалиция планирует официально объявить Мерца канцлером во вторник 6 мая.

Формирование правительства в Германии после досрочных выборов 23 февраля выходит на финальный этап – ХДС/ХСС и СДПГ на этой неделе официально объявили о коалиции. ХСС уже одобрила соглашение о сотрудничестве, остальные партнеры еще должны сделать это.

Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз и Социал-демократическая партия Германии в коалиционном соглашении подтвердили, что будут продолжать поддержку Украины.

Фридрих Мерц пообещал дальнейшее увеличение оборонных расходов.

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