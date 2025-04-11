Немецкие СМИ узнали вероятную дату назначения Мерца канцлером 11.04.2025, 22:27

Фридрих Мерц

Формирование правительства в Германии выходит на финальный этап.

Лидера «Христианско-демократического союза» Фридриха Мерца могут официально объявить новым канцлером Германии 6 мая.

Как сообщает Tagesschau, пишет «Европейская правда», такую информацию от источников в партийных кругах получили ряд немецких СМИ.

Собеседники в партийных кругах раскрыли, что новая коалиция планирует официально объявить Мерца канцлером во вторник 6 мая.

Формирование правительства в Германии после досрочных выборов 23 февраля выходит на финальный этап – ХДС/ХСС и СДПГ на этой неделе официально объявили о коалиции. ХСС уже одобрила соглашение о сотрудничестве, остальные партнеры еще должны сделать это.

Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз и Социал-демократическая партия Германии в коалиционном соглашении подтвердили, что будут продолжать поддержку Украины.

Фридрих Мерц пообещал дальнейшее увеличение оборонных расходов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com