Диетологи назвали самое полезное мясо в мире 2 12.04.2025, 16:42

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Оно лучше всего усваивается нашим организмом.

Диетологи указали на самый полезный вид мяса, не имеющего равных. Оно поглощается организмом на 90% и именно его первым рекомендуют для введения в рацион малышей как мясной прикорм.

Если вы не являетесь убежденным вегетарианцем, в вашем рационе обязательно есть мясо, которое богато белком, цинком, железом и витаминами группы В, важными для здоровья. В магазинах сейчас большой ассортимент мясных продуктов – говядина, телятина, свинина, курица, индейка и т.п. – каждый выбирает то, что по вкусу и подходит по цене.

Среди всех видов мяса есть один сильно выделяющийся на фоне других. Диетологи сочли его наиболее полезным, поскольку в нем нет антибиотиков и гормонов, как в свинине и говядине, он содержит минимум жира и почти не имеет холестерина. Кроме того, это мясо лучше всего усваивается организмом, и речь идет о мясе кролика.

Почему же мясо кролика превосходит все остальные виды мяса по всем параметрам? Во-первых, оно вкусно! Во-вторых, организм усваивает его на 90%. В-третьих, при высоком содержании белка, он имеет очень низкий уровень холестерина и богат лецитин, что помогает предотвратить атеросклероз. В-четвертых, мясо кролика является отличным антиоксидантом. Это лишь несколько причин, почему крольчатина не имеет конкурентов.

Неудивительно, что этот легкий и диетический продукт, часто в виде пюре или паштетов, в первую очередь дают малышам в качестве прикорма. Мясо кролика рекомендуют даже детям, склонным к аллергии. Оно часто входит в состав различных диет, поскольку является низкокалорийным продуктом, а также рекомендовано беременным женщинам и кормящим.

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