Политолог: России может быть очень больно 13.04.2025, 11:42

Какие инструменты имеют США для принуждения Путина к миру.

Президент США Дональд Трамп имеет много рычагов влияния против России. Он вполне может заставить диктатора Владимира Путина закончить войну. Но пока до этого не дошло.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, отметив, что у Трампа есть целый ряд инструментов, которая может сделать России больно. Пока он их не применяет.

Как отметил Саакян, здесь речь не идет о обвале цен на нефть. Конечно, если низкие цены будут держаться в течение целых кварталов, то это таки истощит экономику России. Но есть вопрос, действительно ли Штаты смогут удерживать цены низкими в течение долгого периода.

Есть другие варианты, где Штаты имеют больше возможностей. К примеру, вполне можно не допустить российскую нефть на рынок. Речь идет о борьбе с российским теневым флотом с арестами кораблей.

«Можно не пропускать эти корабли через проливы. Например, Балтийское море очень легко заблокировать. Там вход и выход через один пролив, который подконтролен Дании. Если лоцманские услуги удерживать в датской юрисдикции и не предоставлять их России, то ни один корабль там не пройдет. Или же можно ввести санкции на третьи стороны, которые сотрудничают с российской нефтью», – сказал Саакян.

Есть и другие варианты. Соединенные Штаты могут ударить по финансовому сектору страны-агрессора. Также до сих пор не ввели санкций против атомной сферы России.

Кроме того, Россия до сих пор закупает различные запчасти к ракетам, которые производят на Западе. Враг наладил обходные пути.

«Есть и другие возможности, о которых не буду публично говорить. Но даже то, что на поверхности, может сделать России очень больно. Буквально есть ряд уязвимостей, на которые можно нажать», – отметил Саакян.

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