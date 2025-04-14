Китай прекратил экспорт редкоземельных металлов 14.04.2025, 10:54

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Это стало ответом на повышение тарифов со стороны Трампа.

В апреле 2025 года Китай ввел жесткие ограничения на экспорт редкоземельных металлов и магнитов, которые имеют ключевое значение для автомобильной, аэрокосмической, электронной и оборонной промышленности. Это стало ответом на повышение тарифов со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

С 4 апреля экспорт семи редкоземельных элементов, включая тяжелые металлы, был остановлен. Эти металлы используются в производстве электромобилей, дронов, ракет и другой высокотехнологичной продукции. Китайские экспортеры теперь должны получать специальные лицензии на экспорт, процесс выдачи которых может занять несколько недель или даже месяцев, пишет The New York Times.

При этом некоторые поставки уже были задержаны в портах, а некоторые китайские поставщики объявили форс-мажор по контрактам с зарубежными покупателями.

Это вызывает обеспокоенность среди производителей в США, Европе и Японии, которые зависят от этих материалов для своих производственных цепочек.

Китай, который обеспечивает около 90% мирового спроса на редкоземельные металлы, уже ранее использовал свою доминирующую позицию в этой области как инструмент геополитического влияния. Новые ограничения могут еще больше усилить напряжение в торговых отношениях между Китаем и США.

В ответ на эти действия Китая США и их союзники активизируют усилия по диверсификации поставок редкоземельных металлов, включая развитие собственных производственных мощностей и поиск альтернативных поставщиков.

Однако эксперты отмечают, что создание независимых цепочек поставок займет время, и в ближайшей перспективе зависимость от китайских поставок останется высокой.

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