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Украина разработала новый морской дрон «Аллигатор 9»

  • 14.04.2025, 20:21
Украина разработала новый морской дрон «Аллигатор 9»

Он может нести мощные бомбы.

Силы беспилотных систем ВСУ представили новый морской беспилотник «Аллигатор 9». Он способен выполнять широкий спектр боевых задач.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан в эфире «24 Канала» подробно рассказал о возможностях новейшего БПЛА.

Морской беспилотник «Аллигатор 9» является платформой, на которой могут размещаться различные средства поражения в зависимости от поставленных задач. Например, лазерный комплекс «Тризуб 90» или же платформу могут использовать как носитель меньших дронов, таких как «Аллигатор 5 ToD», которые выполняют функции дронов-камикадзе или торпед.

«Тризуб 90»– украинский лазерный боевой комплекс, способен уничтожать ударные дроны, авиабомбы, крылатые и баллистические ракеты на дистанции до 3 километров, а также вертолеты, самолеты и разведывательные БпЛА – до 5 километров. В режиме ослепления система может действовать на расстоянии до 10 километров. Наведение осуществляется вручную с использованием оптико-электронной станции.

Таких камикадзе-торпед морской беспилотник «Аллигатор-9» может нести от 6 до 10 единиц, что позволяет эффективно бороться с надводными кораблями противника малого водозамещения.

- Будущее за беспилотными системами. Сейчас пилот в воздухе это лишнее звено, ведь во время маневрирования он выдержит нагрузку максимум 9 единиц, потому что дальше кровь от головы отливается и пилот теряет сознание, – сказал Свитан.

Поэтому собственно большинство самолетов рассчитывались примерно на G-9. В то же время у средней ракеты нагрузка 60. Поэтому оптимальный вариант для дальних средств поражения как платформ для сброса ракет это такие тяжелые беспилотники.

Отдельно предусмотрена конфигурация для радиоэлектронной борьбы. В этом случае дрон несет от 3 до 5 специализированных аппаратов «Аллигатор 5 EW», которые обеспечивают прорыв систем РЭБ противника, разведку, разминирование и навигационное прикрытие.

Системы уже доказали свою эффективность во время атак на российские системы ПВО и радары в Крыму. Сейчас Украина имеет несколько дронов, которые могут поднимать по одной бомбе от 250 килограммов, например, HAMMER и JDAM.

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