Украина разработала новый морской дрон «Аллигатор 9» 14.04.2025, 20:21

Он может нести мощные бомбы.

Силы беспилотных систем ВСУ представили новый морской беспилотник «Аллигатор 9». Он способен выполнять широкий спектр боевых задач.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан в эфире «24 Канала» подробно рассказал о возможностях новейшего БПЛА.

Морской беспилотник «Аллигатор 9» является платформой, на которой могут размещаться различные средства поражения в зависимости от поставленных задач. Например, лазерный комплекс «Тризуб 90» или же платформу могут использовать как носитель меньших дронов, таких как «Аллигатор 5 ToD», которые выполняют функции дронов-камикадзе или торпед.

«Тризуб 90»– украинский лазерный боевой комплекс, способен уничтожать ударные дроны, авиабомбы, крылатые и баллистические ракеты на дистанции до 3 километров, а также вертолеты, самолеты и разведывательные БпЛА – до 5 километров. В режиме ослепления система может действовать на расстоянии до 10 километров. Наведение осуществляется вручную с использованием оптико-электронной станции.

Таких камикадзе-торпед морской беспилотник «Аллигатор-9» может нести от 6 до 10 единиц, что позволяет эффективно бороться с надводными кораблями противника малого водозамещения.

- Будущее за беспилотными системами. Сейчас пилот в воздухе это лишнее звено, ведь во время маневрирования он выдержит нагрузку максимум 9 единиц, потому что дальше кровь от головы отливается и пилот теряет сознание, – сказал Свитан.

Поэтому собственно большинство самолетов рассчитывались примерно на G-9. В то же время у средней ракеты нагрузка 60. Поэтому оптимальный вариант для дальних средств поражения как платформ для сброса ракет это такие тяжелые беспилотники.

Отдельно предусмотрена конфигурация для радиоэлектронной борьбы. В этом случае дрон несет от 3 до 5 специализированных аппаратов «Аллигатор 5 EW», которые обеспечивают прорыв систем РЭБ противника, разведку, разминирование и навигационное прикрытие.

Системы уже доказали свою эффективность во время атак на российские системы ПВО и радары в Крыму. Сейчас Украина имеет несколько дронов, которые могут поднимать по одной бомбе от 250 килограммов, например, HAMMER и JDAM.

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