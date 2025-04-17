В Москве вспыхнул пожар на ТЭЦ 17.04.2025, 9:35

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Причины инцидента в настоящее время выясняются.

На территории ТЭЦ-26, что на юге Москвы, произошел пожар. Возгорание охватило площадь около 20 квадратных метров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

По данным росСМИ, на юге Москвы возникло возгорание ТЭЦ-26, которое охватило площадь около 20 квадратных метров.

Как сообщает прокуратура Москвы, возгорание возникло в трансформаторной подстанции. Причины инцидента в настоящее время выясняются.

Пожар на ТЭЦ-26 в Москве: смотрите видео

В МЧС заверили, что якобы горело электрооборудование, которое используется для нужд станции и не влияет на работу ТЭЦ. Подача электроэнергии не прекращалась, никаких перебоев зафиксировано не было.

Сейчас пожар уже потушили, обошлось без пострадавших.

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